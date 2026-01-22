Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноПятый канал начал съёмки новых серий детектива «Изгой»

Пятый канал начал съёмки новых серий детектива «Изгой»

T1
By T1
104
изгой съемки тарелка
Фото: пресс-служба Пятого канала

Пятый канал объявил о старте съёмок самой напряжённой и эмоциональной части телевизионного хита «Изгой». Четырёхсерийка получила название «Схватка». Телезрителей ждёт противостояние, в котором ставки будут слишком высоки, а правила — окончательно отменены.

Анатолий Семёнов, режиссёр сериала «Изгой. Схватка»:

— Я отсмотрел все предыдущие серии, прочитал сценарий новой части и понял, что передо мной стоит очень интересная задача. Весь «Изгой» — одна сквозная история, где все события связаны между собой от начала до конца. Герои сериала, их конфликты, столкновения, желания, страсти напоминают жизнь шекспировских персонажей. Чувствую радость, свободу и большую ответственность перед началом работы над проектом.

Новый сезон откроет для майора Белонога дверь в кошмар, который он не мог себе представить даже в самые тяжёлые времена. Его с трудом отвоёванный покой рушится в одночасье. Сбежавшая из тюрьмы одноглазая Лихо объявляет очередную охоту на всю семью Белоногов. Самого Жору, жену Оксану, дочку Таню и мать пытаются экстренно спрятать в конспиративном доме. А вот отца Жоры обвиняют в контрабанде оружия через «Рыбхоз» и арестовывают по сфабрикованному делу. Сын клянётся вытащить его любой ценой — и с этой минуты становится врагом для своих же коллег.

Вернутся на экраны и полюбившиеся зрителям персонажи: верная Оксана, которая вновь докажет, что её сила — в любви к мужу и стойкости; принципиальный Хужеев, вынужденный балансировать между долгом и дружбой; загадочный Бурый, чьи мотивы и поступки становятся всё более неоднозначными, и неподражаемая в своей жестокости Лихо. Ради осуществления коварного плана она выйдет замуж и решит похитить своего племянника Лёшку. Но её мотив — не родственные чувства. После длительной гипоксии Елизавета Ягайлова начинает стремительно терять зрение, и малыш ей нужен в качестве донора стволовых клеток.

В центре сюжета этого сезона — уже не просто новое дело. Это схватка за будущее, где в заложниках оказываются самые беззащитные. И это последний шанс для Жоры Белонога собрать осколки своей жизни воедино.

Предыдущая статья
В дымовой трубе Дома Радио нашли барельеф 1910-х годов
Следующая статья
Царская невеста в Новой опере: премьера Крещенского фестиваля

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru