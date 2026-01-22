Пятый канал начал съёмки новых серий детектива «Изгой»

Пятый канал объявил о старте съёмок самой напряжённой и эмоциональной части телевизионного хита «Изгой». Четырёхсерийка получила название «Схватка». Телезрителей ждёт противостояние, в котором ставки будут слишком высоки, а правила — окончательно отменены.

Анатолий Семёнов, режиссёр сериала «Изгой. Схватка»:

— Я отсмотрел все предыдущие серии, прочитал сценарий новой части и понял, что передо мной стоит очень интересная задача. Весь «Изгой» — одна сквозная история, где все события связаны между собой от начала до конца. Герои сериала, их конфликты, столкновения, желания, страсти напоминают жизнь шекспировских персонажей. Чувствую радость, свободу и большую ответственность перед началом работы над проектом.

Новый сезон откроет для майора Белонога дверь в кошмар, который он не мог себе представить даже в самые тяжёлые времена. Его с трудом отвоёванный покой рушится в одночасье. Сбежавшая из тюрьмы одноглазая Лихо объявляет очередную охоту на всю семью Белоногов. Самого Жору, жену Оксану, дочку Таню и мать пытаются экстренно спрятать в конспиративном доме. А вот отца Жоры обвиняют в контрабанде оружия через «Рыбхоз» и арестовывают по сфабрикованному делу. Сын клянётся вытащить его любой ценой — и с этой минуты становится врагом для своих же коллег.

Вернутся на экраны и полюбившиеся зрителям персонажи: верная Оксана, которая вновь докажет, что её сила — в любви к мужу и стойкости; принципиальный Хужеев, вынужденный балансировать между долгом и дружбой; загадочный Бурый, чьи мотивы и поступки становятся всё более неоднозначными, и неподражаемая в своей жестокости Лихо. Ради осуществления коварного плана она выйдет замуж и решит похитить своего племянника Лёшку. Но её мотив — не родственные чувства. После длительной гипоксии Елизавета Ягайлова начинает стремительно терять зрение, и малыш ей нужен в качестве донора стволовых клеток.

В центре сюжета этого сезона — уже не просто новое дело. Это схватка за будущее, где в заложниках оказываются самые беззащитные. И это последний шанс для Жоры Белонога собрать осколки своей жизни воедино.