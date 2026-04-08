«Выход»: остросюжетная психологическая драма о гипнотерапевте с уникальными способностями

«Выход» — остросюжетная психологическая драма «Выход», рассказывающая о гипнотерапевте с уникальными способностями. Сценарий сериала написан на основе реальных кейсов практикующего психолога, ставшей прототипом главной героини.

Сюжет

Сразу после сеанса гипноза по уникальному методу «Выход», разработанному блестящим психотерапевтом-гипнологом Софией Дориной, ее пациентка совершает жестокое убийство. София оказывается в центре уголовного следствия, под шквалом общественного осуждения и травли в СМИ. А вскоре странно начинают себя вести и другие пациенты, и сын Дориной. София понимает: чтобы разобраться в происходящем и сохранить репутацию, ответы нужно искать в собственном прошлом. Но кто и за что мстит ей и ее самым близким людям? И может ли гипноз сделать из человека монстра?

Создатели о фильме

Оксана Барковская, режиссёр

О создании: К этому проекту я присоединилась с самого начала: у идеи сериала два автора — я и Лили Шерозия. Однажды я рассказала Лили о гипнотерапевте, которая помогла очень близкому мне человеку: я своими глазами видела, какое преображение произошло благодаря её работе. И мы решили на основе истории конкретного специалиста создать проект, который станет своего рода помощником, выручателем для многих женщин нашей страны. Сценарий написан на основе реальных кейсов, предоставленных мне прототипом главной героини. Конечно, там есть какие-то преувеличенные вещи: убийств в реальности не было. Но процентов восемьдесят – это то, что было на самом деле. Все эти истории женщин – настоящие, и этим они и хороши: каждая зрительница сможет примерить их на себя, ведь с каждой из нас так или иначе происходило или происходит что-то очень похожее.

О сериале: Это история обо всех нас. Это история сильной женщины, которая на самом деле скрывает внутри себя колоссальную хрупкость за маской ежедневной борьбы, преодоления каких-то трудностей. И это история о наших внутренних страхах, о нашем одиночестве, о наших детских незакрытых вопросах, которые если мы сейчас во взрослом состоянии не решим, то нам будет очень тяжело двигаться дальше и жить.

Я взялась за этот проект, потому что считаю: человек, оказавшийся в сложной, неприятной ситуации, не должен оставаться с ней один на один. Её нужно прорабатывать. Не всегда получается сделать это самостоятельно, не всегда удаётся проговорить происходящее с близкими людьми или подругами. Очень часто – мне кажется, в 95 случаях из 100 – всё-таки нужно идти к специалисту, если ситуация действительно сложная. Особенно когда речь идёт о процессах, связанных с нашим прошлым: с детством, юностью, с тем, что фундаментально заложено в нас.

Об Ольге Ломоносовой: Для меня главным было настроить на роль главную героиню — Ольгу Ломоносову. У нас сложился невероятный творческий союз на площадке. Правда, не сразу: первые три-четыре смены мы присматривались друг к другу. Но когда это произошло, когда возникла та самая редкая химия между режиссёром и актёром в главной роли, всё буквально полетело с какой-то невероятной скоростью — и, на мой взгляд, с очень хорошим результатом. Оля пропустила Софию через себя, через свою органику, очень была включена в эту роль, и благодаря Оле главная героиня получилась очень мощной.

Об актёрах: Долго выбирали красавчика Даниила (Евгений Романцов): нам нужно было, чтобы он был не только красавчиком, но и человеком со стержнем и с большой болью внутри. И Евгению прекрасно удалось это сделать. И долго выбирали артиста на роль доброго летчика Константина, которого в итоге блестяще сыграл Алексей Фатеев.

Вообще я работаю по актёрско-режиссёрскому методу, когда работа идёт через органику. Много разговариваю с актёрами — об их жизни, о прошлом. Особенно когда речь идёт о сложных, эмоциональных сценах. Не о простых диалогах — но именно такие тяжёлые сцены мы стараемся пропускать через личную органику. Иногда актёры вместе со мной выбрасывают какие-то свои внутренние переживания, неприятные вещи, от которых хотят избавиться. Иногда и я сама что-то проживаю вместе с ними. Но в основном, конечно, это делает актёр — и мы вместе через роль освобождаемся от каких-то тёмных, болезненных моментов прошлого.

«Драма с гипнотическим эффектом»: Мне нравится слоган сериала. Очень ёмкое и точное определение того, что увидит зритель. Поскольку в основе сценария лежат реальные истории реального психогипнолога, и, что ещё важнее, все эти истории очень простые, и каждая из них так или иначе могла произойти в жизни любого человека, каждый зритель сможет примерить происходящее на экране на себя. Страх одиночества. Нелюбовь. Ссоры с близкими. Манипуляции нашими чувствами. Проекции прошлого на настоящее. Всё это есть у всех нас. И, мне кажется, сериал «Выход» даст возможность всем оказаться на сеансе гипнотерапии у нашей главной героини Софии Дориной и, возможно, найти выход из своей сложной ситуации. Ну, или, по крайней мере, записаться на приём, если не гипнологу, то к психологу, и разобраться в себе.

Что касается гипнотического эффекта во время создания сериала, он, разумеется, был. А самое главное, и артисты, и люди из съёмочной группы мне после завершения съёмок рассказали, как «сработал» на них «метод Софии»: кто-то простил близкого, кто-то простил себя, кто-то понял, что жизнь настолько прекрасна, что нет смысла даже допускать мысли, что это не так. А одна из актрис проекта, сыгравшая одного из важных персонажей, призналась мне, что три года находилась в серьёзной терапии. И одна ключевая для её героини сцена в проекте «Выход» помогла ей справиться с очень болезненными проблемами прошлого, которые не уходили годами.

О потенциале проекта: Этот сериал – восемь часов сеанса у хорошего психолога для наших зрителей. Поэтому я рекомендую всем его посмотреть: и тем, кто стоит на пороге решения каких-то своих внутренних проблем, и тем, кому кажется, что он их решил. Всем будет полезно.

Лили Шерозия, главный продюсер СМОТРИМ

О создании: Когда идея проекта только родилась, мы себе представляли, что это будет довольно герметичный сериал: гипнолог во время сеанса проводит «расследование» в подсознании человека, ища зацепки, которые помогут ему выйти на травму и найти тот самый выход из каких-то закрепившихся реакций и паттернов поведения, мешающих человеку расти, любить, строить карьеру и так далее. Но по мере работы над сценарием наши аппетиты начали расти, и мы поняли, что, помимо кабинета и «следствия» на территории души, нам хочется уже самим побольше узнать о главной героине, о её мире, её выборе такой необычной профессии. И так идея переросла в жанр психологической драмы и подарила нам великолепную, на мой взгляд, Софию – сильную, твёрдую, но при этом очень женственную, эмпатичную, готовую помочь.

Один из главных критериев выбора сериала для медиаплатформы СМОТРИМ – это как раз тот самый вопрос: «А что на выходе?». С какой эмоцией мы оставим человека по окончании сериала? Что он сможет забрать из него в свою жизнь? Как этот проект сделает жизнь зрителя лучше? Так вот – «Выход», на мой вкус, очень щедрый сериал, который способен дать зрителю и нужную эмоцию, и пищу для размышлений.

Сериал «Выход», конечно же, прежде всего о любви. И о том, что ничто не заменит нашим детям, нашим родителям, нашей второй половине нашу любовь – её нельзя заменить ни деньгами, ни подарками, ни вниманием, ни заботой, ни жалостью. Им нужна именно любовь. И хорошая новость в том, что любовь эта наделена невероятной силой. Силой преодолеть всё.

Ольга Ломоносова, исполнительница роли Софии Дориной

О роли: Готовясь к роли, я нашла баланс внутреннего мира героини, проанализировав две её ипостаси – профессиональную и женскую. И если София как психолог – профессионал высшего класса, то как женщина она ничем не отличается от обычных людей: ранимая, противоречивая, очень честная и поэтому уязвимая. Мне близко в Софии то, что я, как и она, очень люблю свою профессию. Но, в отличие от неё, нахожу время на своих детей, с которыми у меня очень близкие и доверительные отношения.

Перед съёмками я проштудировала много профессиональной литературы по психотерапии и терапевтическому гипнозу, посмотрела несколько фильмов и сериалов, консультировалась с практикующими специалистами. Это очень помогло представить, как работает погружение в мир травмы через гипнотерапию. Удивило, что на самом деле внутри мы – маленькие дети, которые порой застревают в том или ином событии и позже несут на себе его отпечаток всю жизнь, пока такой специалист, как София, не даст им возможность исцеления. А напугало – что в руках одержимого идеей человека этот прекрасный инструмент может превратиться в опасное оружие.

О сериале: В основе истории лежит интересная, на мой взгляд, дилемма. Что важнее: сохранить все профессиональные рамки, даже если клиент не исцеляется, или рискнуть и сделать для него что-то особенное, но попасть в сложную этическую и профессиональную ситуацию? Мне кажется, для зрителя будет интересна судьба женщины, сделавшей саму себя, которая, несмотря на профессиональный успех, хочет жить как все обычные люди и быть счастливой.

Алексей Фатеев, исполнитель роли Константина

О выборе роли: Основополагающим моментом была первая встреча с режиссёром Оксаной Барковской. Она мне была известна прежде всего как режиссёр-документалист, как тележурналистка, и мне показалось интересным поработать именно с таким человеком: у неё был какой-то свой подход из документального кино, достаточно въедливый, подробный. И это сыграло важную роль с учётом того, что сценарий основан на реальных событиях. Но, само собой, для остроты ощущений он был немножко приукрашен детективной составляющей и мелодраматическим выбором героини между двумя мужчинами. Это достаточно серьёзная жизненная конкретная история, которая не могла не заинтересовать, хотя тема психотерапии для меня не имела большого значения при принятии решения об участии.

О коллегах: Помог определиться с выбором роли и замечательный кастинг. Мы ранее очень вскользь были знакомы с Ольгой Ломоносовой. Она – невероятная актриса, красивая женщина, профессионал своего дела, очень мощный, сильный человек. И, мне кажется, это абсолютно её роль: Ольга в образе главной героини попала в какие-то самые болевые точки и свои, и, наверное, зрителей и режиссёра. И, конечно, моя замечательная любимая коллега, с которой у нас уже третий совместный проект, – Василиса Немцова. Я вижу, как она растёт, как из маленькой девочки превращается в очень сильную, мощную, глубокую актрису. И прекрасный Женя Романцов, знаком с его работами в других картинах.

О психотерапии: За всю жизнь я ни разу не обращался за помощью к психологу или психотерапевту, хотя иногда возникает мысль попробовать поговорить с незнакомым человеком и заглянуть в себя. Это вызывает у меня интерес, особенно когда приходится погружаться в сложные ситуации, описанные в сценарии. Когда такие моменты возникают, они цепляют за живое, но и вызывают настороженность: порой хочется остановиться, чтобы не вскрыть ненужные или нелицеприятные вещи о себе.

А по поводу нестандартных методов психотерапии: пока я сам не столкнулся с этим, не могу оценить все плюсы и минусы. Мне кажется, что все средства хороши, и каждый человек должен найти то, что поможет именно ему. Нет универсальной «волшебной таблетки», которая подошла бы всем.

О роли: В картине я играю лётчика гражданской авиации с большим опытом. Наверное, самой сложной была сцена полёта в авиасимуляторе, так как у нас было мало времени на подготовку. Мы занимались с профессиональным инструктором всего час, и, оказавшись в кабине «боинга», я был поражён множеством кнопок, тумблеров и переключателей. В итоге взлёт у меня получился довольно удачным, но успешно посадить самолёт так и не удалось.

О «Выходе»: Я не помню, где именно это слышал, но знаю, что в каких-то странах была запрещена вывеска в метро «выхода нет». Бывали случаи, когда эта фраза стала последней каплей для человека, доведённого до крайности, толкнув его на непоправимый поступок. Поэтому «выход» в широком смысле — это шанс, глоток свежего воздуха и решение тяжёлой проблемы. В этом слове скрыто так много значений. Я желаю каждому находить свой «выход» в сложных ситуациях, чтобы он стал спасением и дверью в новую жизнь, шансом на благополучие.

Евгений Романцов, исполнитель роли Даниила

О роли: Драматургия сериала дала мне крепкий плацдарм для разработки роли, Даниил мне был понятен. Я обычно не раскрываю детали, как готовлюсь к роли, для меня это всегда остаётся в моих тетрадях. Как всегда, разбирал материал, набирал состояние, запахи, ситуации, образы, психотипы, я имею в виду, что-то подглядывал в физике тела, в манерах, но не фантазируя, а больше отталкиваясь от себя, конечно. За прототип никого никогда не беру и референсы не люблю: мы же не артисты пародийного жанра. Поэтому так или иначе стараешься опереться в нулевом состоянии на свою психофизику и свой внутренний мир.

Не было у меня рейтинга сложных сцен на этом проекте, потому что, когда сценарий хорош, там нет пустых сцен, а значит, нет лёгких. Девчонки-партнёры очень помогали, линии в сюжете давали пищу для игры.

О психотерапии: Я понял, что это большой мир. Раньше для меня терапия чисто по-мужски была своего рода какой-то дуростью, тем более гипноз, и сам я никогда не прибегал к помощи специалиста. Но, работая в проекте, я открыл для себя много нового, того, что это целые внутренние экосистемы. Очень интересно. Но нет, вернувшись в Москву, я не пошел на терапию, это всё же не моя методика. Мы каждый выбираем всё под себя, и моя терапия – это разговоры с близкими. По жизни себе выбираешь людей, и желательно разных – и по возрасту, и по статусу, и по отношению к тебе. И не только близких: бывает, из случайного диалога с прохожим можно такое услышать, что всё встаёт по свои местам.

Егор Сапожников, сценарист

О создании: Для меня «Выход» начался с предложения продюсера и режиссёра Оксаны Барковской присоединиться к проекту – она лично знакома с прототипом главной героини и почувствовала потенциал истории о гипнотерапии. Вместе с Оксаной и соавтором Аллой Гусевой мы прошли большой путь: нашли нашу главную героиню и поняли, что это не просто история о враче с чудо-методом. «Выход» стал для нас возможностью исследовать тему травмы и того, как старая, непрожитая боль может определять и отравлять человеческую жизнь долгие годы. Иногда кажется, что событие осталось далеко позади, но на самом деле оно по-прежнему тревожным маячком подаёт сигналы где-то внутри.

Истории всех пациентов, которым помогает героиня София Дорина, основаны на реальных случаях из практики гипнотерапевта. Мы старались не перепридумывать реальность, а максимально точно и ярко раскрыть её. Кто-то из пациентов «застрял» в стремлении выставлять себя жертвой. Другая пациентка мучается от неконтролируемого желания причинить боль близким. И все эти случаи так или иначе отзываются в каждом из нас. Иногда бывает, обидишься до скрежета в зубах на любимого человека, проходит полчаса, и не понимаешь – откуда в тебе эта злость? И если раскапывать, то окажется, что это просто старая непрожитая травма, которая проклюнулась в настоящее. Поэтому и сериал, и метод нашей героини называются «Выход» – ведь так важно найти выход из этого замкнутого круга.

О героях: Я, честно, люблю всех персонажей нашей истории. И до жути трогательную ОКР-щицу Юлю, ассистентку Софии, и сына Софии Юру, который в подростковом возрасте пытается разобраться в том, кто он, и цельного, благородного лётчика Константина, возлюбленного главной героини… Но вся эта история крутится вокруг самой Софии, поэтому больше всего сил я вложил в её характер. Я вижу Софию чувственной и жёсткой, женственной и самостоятельной, невероятно мудрой, но в то же время запутавшейся в себе. И, конечно, очень сильной по своему характеру. Надеюсь, и зрители её такой увидят.

О сериале: Я надеюсь, что «Выход» в какой-то степени станет сериалом-терапией, ведь и в главной героине, и в её пациентах многие могут увидеть себя. А иногда так важно понимать, что не один ты ищешь выход из какой-то беды – будь то тяжёлые абьюзивные отношения, чувство вины или невозможность найти свою вторую половинку. А ещё это просто классный сериал с выдающимися актёрами и очень зрелищной визуализацией внутреннего мира пациентов.

Павел Емелин, оператор-постановщик

О подготовке: Оксана Барковская однажды сказала мне, что люди на приёме у психолога недоговаривают всю правду. Во мне засела эта мысль, и в дальнейшем, когда мы начали подготовку к съёмкам «Выхода», мы с командой решили максимально отходить от быта, чтобы создать ощущение загадки, недосказанности у зрителя.

О визуальных решениях: Конечно, мы также ставили задачу создать комфортное для глаза изображение, в котором присутствует не только световой контраст, но и цветовой. Для каждого героя был выбран свой цвет. Например, София (Ольга Ломоносова) часто в зелёном цвете и свете: либо по фонам, либо в теневой стороне лица. У Натальи (Анастасия Микульчина) — красный, а у девочки-репортёра Алисы (Ангелина Тихонова) — фиолетовый. Это же решение перешло в чёрную комнату: мы усиливали пламя спички приборами и делали цветовой контраст пламени и цвета героя. Комната главного антагониста Ерёмина (Нериюс Манкус) холодная и синяя, там нет тепла, как в комнате Софии. Оптически мы находились рядом с героем и порой делали очень крупные планы. Мы не боялись создавать экспрессивные кадры, смело усиливали драматургические события.

В ролях – Ольга Ломоносова, Евгений Романцов, Алексей Фатеев, Анастасия Микульчина, Алёна Гончарова и другие. Режиссером картины выступила Оксана Барковская.