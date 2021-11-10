«Рабфак 2.0» требует лайков и репостов

Группа «Рабфак 2.0» выпускает новый альбом «Лайк Репост» 12 ноября 2021 года. В пластинку войдёт дюжина весёлых драйвовых песен, сделанных «в духе классического, совершенно не русского рока». Все треки написаны и записаны действующими музыкантами «ансамбля песни и встряски» на слова Александра Елина в последние три года, и посвящены всему, что волновало в это непростое время «дорогих россиян».

Половина треков уже знакома слушателям по клипам в YouTube, а совсем новые станут приятным сюрпризом.

Группа «Рабфак 2.0» верна концептуальной традиции Beatles и Queen интриговать слушателя неожиданными поворотами музыкальных и текстовых сюжетов, оставаясь узнаваемыми с первой ноты. В обложку знаменитой питерской художницы Лизы Бенк завёрнут угарный микс из маршей, рок-н-роллов, блюзов и прочей вкуснятины, с запоминающимися припевами и мелодичными соляками. Альбом отличается высоким качеством продакшна.

В записи принимали участие Иван Гуськов (вокал, губная гармоника), Настя Симулиди (вокал), Митя Злодеев (гитара, бэк-вокал), Александр Смирнов (барабаны), Андрей Гукленгоф (бас-гитара). Слова — Александр Елин. Музыка — Митя Злодеев, Александр Смирнов, Митя Константин Селезнёв, Андрей Гукленгоф. Клавиши — Михаил Огнянер. Инжиниринг и сведение — Александр Смирнов (студия «Яуза») – музыканты выражают отдельную благодарность Алексею Ростову. Художник обложки — Елизавета Бенк. Общее руководство и в ответе за всё — Александр Елин.

Прослушать альбом можно на цифровых платформах в сети Интернет.

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