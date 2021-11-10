12 ноября 2021 года в Органном зале Белгородской государственной филармонии будет по- семейному тепло и по-дружески щедро! Концертная программа «Те Мы» придумана и инициирована артистами симфонического оркестра Дианой и Олегом Хегай. Событие посвящено нескольким важным для них личным и профессиональным датам: 50-летие со дня рождения, 30-тилетие семейной жизни и 25 лет работы в Белгородской филармонии.

В этот день разделить радость праздничных дат на сцену вместе с юбилярами выйдут артисты симфонического оркестра Белгородской филармонии, эстрадный квартет «Экспромт» (руководитель Геннадий Панкратов) и Ансамбль танца под руководством Александра Манжолы.

Тщательно подобранная прекрасная музыка любимых композиторов будет звучать для гостей. Брамс, Пьяццолла, Бах, Рахманинов, Шопен, Де Фалья, Сен-Санс, Чайковский..

В фойе Органного зала состоится презентация двух выставок: художественные работы талантливой дочери музыкантов Полины Хегай и необычная коллекция черепах Дианы Хегай, которая с любовью собиралась с 2008 года.

Музыкальный дружеский вечер с танцами, знакомство с символом коллекции живой черепахой Соней, прекрасная и самая любимая музыка… что может быть лучше для вечера пятницы?

Диана Хегай – окончила Ташкентскую государственную консерваторию по классу скрипки у ученицы М. Ваймана Аллы Борисовны Ким, которая организовала в Роттердаме первый в Голландии женский камерный оркестр. Является последовательницей Питерской скрипичной школы. Диана любит слушать и играть музыку самых разных жанров, стилей и композиторов. А так же фольклорную музыку и эстраду. Среди любимых композиторов Бах, Бергерсен, Рахманинов, Малер, Пьяццолла, Гладков, Рыбников, Моцарт…

Олег Хегай — окончил Ташкентскую государственную консерваторию по классу виолончели, является приемником Московских исполнительских традиций, ученик Аминбая Казаковича Саппаева — концертмейстера группы виолончелей камерного оркестра Солисты Узбекистана. Любимые композиторы: Брамс, Бах, Шостакович, Рахманинов.

Полина Хегай занимается живописью с 5 лет под руководством Надежды Федоровны Петровой. Сейчас Полине 15 лет. Особенностью стиля её работ являются мягкие пастельные тона. В написании копий с работ известных художников, она не стремиться в точности повторить автора, напротив предлагает зрителю своё видение сюжета. В Белгороде выставки Полининых работ проходят в среднем один раз в два года. В настоящее время в библиотеке им. Лиханова проходит третья в этом году выставка под названием «Окно».

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