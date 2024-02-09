Работы победителей проекта МТС «Поколение М» вошли в экспозицию генеративного искусства в Русском музее

Цифровая экосистема МТС, в рамках совместного проекта Русского музея, Университета ИТМО и БФ «Система» объявили об открытии первой в России выставки генеративного искусства, где соавтором работ выступила нейросеть в облаке МТС. Экспозиция включила в себя десять работ юных художников, которые «дописал» искусственный интеллект.

Экспозиция в «Русским музее» стала итогом приквела просветительской программы для школьников по направлению научно-технологического искусства на онлайн-платформе «Поколение М». Два месяца ребята со всей страны могли использовать развернутую в облаке CloudMTS нейросеть для создания уникальных творческих работ в стиле великих живописцев. Благодаря программе юные живописцы научились грамотно использовать искусственный интеллект в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы. Во многих полотнах можно увидеть стилизацию под произведения великих русских художников, таких как Айвазовский, Кандинский, Коровин, Рерих.

Искусственный интеллект МТС просканировал больше 10 тысяч загруженных в чат-бот рисунков и самостоятельно составил арт-экспозицию, куда вошли работы участников из девяти регионов России: из Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Краснодарского края, Хабаровского края, Белгородской, Новосибирской, Челябинской областей.

«Сегодня сервисы на основе нейронных сетей становятся привычными помощникам человека: искусственный интеллект развивается и интегрируется в системы здравоохранения, образования, промышленности и досуга. Запрос от молодёжи на изучение возможностей и эффективных алгоритмов использования искусственного интеллекта очень высок. Мы это могли наблюдать по большому количеству участников на онлайн-платформе «Поколение М». Конечно, это только начало пути, и чтобы освоить в достаточной мере нейросети, нужно гораздо больше времени, и мы вместе с проектом МТС «Поколение М» будем помогать ребятам грамотно использовать технологии для своего развития», – рассказывает директор по инновациям и развитию бизнеса CloudMTS Данила Егоров.

Ниже мы публикуем работы некоторых участников конкурса:

Екатерина Девяткина, 15 лет, Белгородская область

Исходное изображение

«Коровин»

«Рерих»

«Айвазовский»

«Петров-Водкин»

«Кандинский»

Екатерина Ярухина, 12 лет, Краснодар

Исходное изображение

«Коровин»

«Рерих»

«Айвазовский»

«Петров-Водкин»

«Кандинский»

Милослава Валеева, 12 лет, Уфа, Республика Башкорстан

Исходное изображение

«Кандинский»

«Рерих»

«Айвазовский»

«Коровин»

«Петров-Водкин»