Рукопись Цветаевой «Литфонд» продал за 7 250 000 рублей

26 января Аукционный дом «Литфонд» провел торги, в ходе которых были продажи многократно превосходящие стартовую ставку. Самым дорогим лотом стала рукописная книга Марины Цветаевой, заявленная по начальной цене 5,5 миллионов рублей.

Рукописный экземпляр из цикла стихотворений Цветаевой – «Ученик» (Москва, 1921 г.) – предоставлен «Литфонду» из собрания семьи Анатолия Мироновича Наля (Рапопорт-Орочко; 1905-1970), который тоже начинал, как поэт, и дружил с Максимилианом Волошиным, Мариной Цветаевой, Павлом Антокольским и Борисом Лавренёвым. С 1921 по 1949 годы Наль служил актером Театра им. Е. Вахтангова, а в 50-е годы был режиссером театра Тихоокеанского флота и других самодеятельных театров, в 60-е работал на телевидении.

Эсоповы басни, портреты Анненкова и парадная книга «Ударники»

Настоящим сокровищем является редчайшее петровское издание легендарного баснописца Эзопа – «Эсоповы притчи повелением царскаго величества напечатаны в Москве лета Господня 1712 в марте» (Москва, 1712 г.).

Книга открывается жизнеописанием самого баснописца под названием «Житие по природе остроумного Эзопа». К слову, автор жил и творил в конце 7 — начале 6 веков до н. э. Также в издание вошли такие произведения, как «С Филостратовых персон или лиц, притчи» и «Эсоповы притчи» (40 басен).

Впервые на русском языке притчи Эзопа были напечатаны в Амстердаме в 1700 г. Предположительно, перевод басен с латинского языка для амстердамского выпуска, взятого за основу для петровского издания 1712 года, стала работа переводчика из типографии голландского купца Яна Тессинга, имевшего привилегию от Петра I на продажу в России книг на русском языке.

Редчайшее петровское издание, которое за прошедшие века было в буквальном смысле «зачитано до дыр», до сих пор еще не было представлено на российских аукционах! На прошедших торгах книга ушла с молотка за 3 100 000 рублей, увеличив стоимость с заявленных стартовых 1 400 000 рублей.

Большой удачей для коллекционеров стало приобретение за 2 800 000 рублей и самого редкого альбома 20 века – «Семнадцать портретов» Юрия Анненкова (Москва; Ленинград.: Государственное издательство, 1926 г.) с предисловием Анатолия Луначарского.

Альбом содержит 2 портрета Льва Троцкого, 4 портрета Григория Зиновьева и по одному портрету Льва Каменева, Климента Ворошилова, а также других видных революционеров времени. Все портреты воспроизведены способом фототипии. Примечательно, что альбом «Семнадцать портретов» был изъят из продажи спустя два года после выхода, почти весь тираж был уничтожен.

Лучше всего о судьбе этого альбома рассказал сам Анненков в своих мемуарах «Дневник моих встреч. Цикл трагедий»: «…этот альбом был по приказу Сталина изъят в СССР из всех библиотек, магазинов и частных собраний и предан уничтожению, за исключением страницы с портретом К. Ворошилова, ставшего сталинским приверженцем. До следующих поколений мой альбом не дошел <...> В 1956 году, сразу после десталинизации, приезжал ко мне один американский библиофил и предлагал мне за него 600 000 (старых) франков. Я отказался продать альбом».

До прошедшего в «Литфонде» аукциона на российских торгах этот альбом ни разу не выставлялся! Известна только одна открытая продажа альбома — на аукционе «Sotheby’s» в мае 2002 года.

К незаурядным образцам русского искусства относят также редчайшую парадную книгу «Ударники» с работами художников Валентины Ходасевич и Андрея Дидерихс (Москва, Ленинград, Изогиз, 1930-1931 гг.). На торгах книга предстала в издательской конструктивистской обложке с клапаном и в коробке. В книге размещены портреты ударников труда. В частности, на развороте двух последних ненумерованных листов расположен фотомонтаж «СССР — ударная бригада мирового социализма» с портретами Сталина, Молотова, Ворошилова, Орджоникидзе, Калинина и других руководителей СССР. Это одна из первых пропагандистских книг десятилетия, небольшого формата, простая по производству. Исключение составляет клапан обложки, который оформлен, как шахматная доска, а в клетки вписаны 24 портрета героев-ударников.

Примечательно и то, что к печати издание подготовлено под художественной и технической редакцией Александра Бродского (1903-1984 гг.) – фотохудожника и журналиста, отца поэта и нобелевского лауреата Иосифа Бродского.

Художница Валентина Ходасевич (1894-1970 гг.) была одной из активисток русского авангарда, в издании «Ударник» прочитывается ее приверженность к конструктивистской, «левой» эстетике. График Андрей Дидерихс (1884-1942) занимался оформлением книг и примыкал к «умеренным левым» течениям в изобразительном искусстве. С 1913 года художники состояли в браке.

Ранее продаж редчайшей из «парадных книг» на российских аукционах не обнаружено. Прошедшие торги уникальное издание покинуло по ставке 900 000 рублей.

Прижизненный Пушкин

На этом же аукционе библиофилам представилась возможность приобрести прижизненное издание Александра Пушкина «Новоселье» в двух частях (Санкт-Петербург, Типография вдовы Плюшар с сыном, 1833 г.) в полукожаном переплете эпохи.

Кроме «Домика в Коломне» Пушкина, первая часть томика «Новоселья» также включила в себя эссе «Ничто, или альманачная статейка о ничем» Фаддея Булгарина, «Воспоминания» Греча, стихи Баратынского, Жуковского, Козлова, Вяземского, басни Крылова. В издание также вошла известная статья барона Брамбеуса «Большой Выход у Сатаны», по поводу чего Николай Гоголь высказался следующим образом: «Читал ли ты смирдинское „Новоселье“? Книжица ужасная: человека можно уколотить. Для меня она замечательна тем, что здесь первый раз показались в печати такие гадости, что читать мерзко. Прочти Брамбеуса: сколько тут и подлости и вони и всего».

Прижизненный Пушкин ушел с молотка по ставке 220 000 рублей.

Дворянская грамота – почти за полтора миллиона рублей

Еще одна редкость музейного уровня, которую участники аукциона высоко оценили на прошедших торгах в «Литфонде», это жалованная грамота на получение дворянства, выданная статскому советнику Андрею Михайлову, с подписью императора Павла I (Гатчина, 31 октября 1800 г.) в роскошном парчовом переплете.

Грамота оформлена тесьмой из золотых и черных нитей, имеется сургучная печать. Форзацы подбиты зеленым шелком, листы грамоты также проложены шелком. Текст документа составлен на пергамене, тушью и золотом.

Роскошное оформление венчает имперский двуглавый орел с атрибутами власти и вензель императора Павла I – кстати, его подпись стоит на 5 странице грамоты, а на обороте содержится надпись чернилами: «В Коллегии иностранных дел запечатана в 4 день 1801 года. В Сенат в книгу записана под № 461».

Установлено, что адресатом грамоты был Андрей Сидорович Михайлов, служивший действительным статским советником. Начав службу простым солдатом в 1760 году, уже в 1761 он произведен в капралы, а к 1769 году дослужился до адъютанта при генерал-лейтенанте Евстафии Пальменбахе. А в 1781 перешел на гражданскую службу и занимал должность губернского казначея Санкт-Петербургской казённой палаты. В течение следующего десятка лет он переживает ряд продвижений по карьерной лестнице и в 1799 году становится первым директором Ассигнационного банка. А в 1800 году Михайлову жалуют дипломом на потомственное дворянское достоинство (по прошению от 24 января 1797). Герб Михайловых внесен в «Сборник дипломных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник» (ч. 9, № 81).

Уникальный экземпляр музейного уровня продан в «Литфондне» за 1 350 000 рублей.

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