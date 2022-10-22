Работы русских художников представят на празднике в Анкаре

Екатерина Самитина — международный арт-куратор и Александр Анатольевич Сотниченко — руководитель Русского Дома в Турции провели ряд переговоров и подготовили инициативы для российских художников в Турции. Первая из инициатив — деловая поездка делегации художников и галеристов из России. Представлять художников будет галерея G Gallery. Её миссия – популяризировать современных художников не только в рамках локального пространства, но и вывести на новый мировой уровень.

С 27 октября арт-директор галереи Кристина Ланцова будет находиться в столице Турции Анкаре с деловым визитом по приглашению руководителя представительства Россотрудничества Александра Анальевича Сотниченко.

29 октября состоится во время торжественного светского раута, посвященного 99-летию провозглашения Турецкой Республики, в одном из самых высоких небоскребов Анкары Portakal çiçeği, где G_Gallery представит картины постоянных резидентов на вернисаже художников из разных стран. На светском рауте будут присутствовать первые лица столицы, гости, пресса. Для галереи G Gallery большая честь быть в делегации от России и показать публике современное искусство страны.

Резиденты галереи, который будут представлены 29 октября в Portakal çiçeği в столице Турции Анкаре:

Екатерина Самитина — художница, международный куратор, посол Мира United Peace Federation, г. Самара;

Ольга Бекетова — художница, посол Мира United Peace Federation, г. Самара;

Ирина Ланг — художница, владелица частной художественной школы АртЧердак, г. Самара;

Кира Чувакова — художница, владелица частной галереи Art Kira Chuvacova, г. Екатеринбург.

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