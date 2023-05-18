Музей-заповедник «Остафьево» открывает выставку книжной графики «Здесь Пушкиным все дышит…»

18 мая, в Международный день музеев, в музее-заповеднике «Остафьево» состоится открытие выставки «Здесь Пушкиным все дышит…» из собрания Музея экслибриса и миниатюрной книги Московского союза книголюбов и личной коллекции художника Валерия Покатова.

В экспозиции представят более 150 работ сюжетного и портретного экслибриса, выполненные в разных графических техниках: ксилография, офорт, линогравюра, литография. Среди наиболее интересных — книжные знаки из «Пушкинианы» Александра Васина, Людмилы Шустровой, Виталия Бакуменко, Леонида Зорина и многих других мастеров отечественного экслибриса.

Выставка приурочена к 225-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году. Благодаря нашему сотрудничеству с Музеем экслибриса и миниатюрной книги Московского союза книголюбов, посетители смогут познакомиться с малоизвестными особенностями и традициями оформления книжных знаков, — рассказывает директор музея-заповедника «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Пушкинская тема в экслибрисе широко затрагивалась в разные исторические периоды. Художники воспроизводили в книжных знаках портретно-иконографические, сюжетно-тематические или смешанные изображения, связанные с именем великого поэта.

Выставка «Здесь Пушкиным все дышит…» познакомит посетителей с традициями отечественного книжного знака и средствами его художественного воспроизведения в пушкинской экслибристике.

Выставка завершит свою работу 18 июня.

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