Работы творческой команды «Ред Медиа» завоевали 10 наград

Промокейсы киноканалов семейства «Настрой кино!» (производится компанией «Ред Медиа», входит в «Газпром-Медиа Холдинг») стали победителями престижной премии в области маркетинга, промоушена и дизайна.

Проморолик «Тор. Три части» стал первым в номинации «Лучший проморолик фильма или сериала иностранного производства» и получил приз в номинации «Лучший оригинальный саундтрек». Работа анонсирует показ всех частей супергеройской франшизы «Тор» на канале «Киносемья». Специально для ролика промо-команда «Ред Медиа» создала музыкальную композицию на мотив известной русской народной песни «Жили у бабуси два веселых гуся», повествующую историю двух братьев — Тора и Локи.

Проморолик «Убойная симфония» вошел в число победителей сразу в четырех номинациях: «Лучший проморолик блока программ, части дня, нескольких проектов», «Лучший имиджевый проморолик бренда», «Лучший проморолик кабельного ТВ», «Лучший саунд-дизайн». За счет красочного видеоряда, динамичного монтажа и оригинального звукового оформления ролик показывает высокое качество и весь спектр контентного наполнения канала «Киномикс».

Проморолик «Открой кино» занял призовые места в номинациях: «Лучший проморолик кабельного ТВ», «Лучший монтаж», «Лучший саунд-дизайн». Сложный монтаж в сочетании с компьютерной графикой знакомит зрителей с многообразием контента телеканалов «Настрой кино!». Главная идея ролика — кино открывает зрителю дверь в новый мир, полный эмоций и ярких красок.

Кейс с графическим оформлением телеканалов «Настрой кино!» получил приз в номинации «Лучшее оформление кабельного телевизионного канала». Творческая группа компании разработала стильные эфирные отбивки, интересные шрифты и целый набор элементов типографики для эксклюзивных телепремьер фильмов на канале «Кинопремьера», а также для киноканалов семейства «Настрой кино!».

Илья Цыганов, креативный директор «Ред Медиа»: «В этом году церемония «МедиаБренд» получилась самой плодотворной для нашей компании. Приятно, что в год десятилетия премии мы выиграли десять призов. Это отличный результат для творческой команды «Ред Медиа». Отдельно радует, что награды выиграны в борьбе с достойными конкурентами. Индустрия развивается, растет количество участников и работ, а с ними и качество конкурсных кейсов. Уровень очень высокий, поэтому побеждать вдвойне приятно!».

«Ред Медиа» ежегодно становится лауреатом «МедиаБренда. На данный момент в активе компании 28 наград конкурса.

В этом году участниками конкурса стали 912 работ индустрии в 49 номинациях.

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