Радио «Маяк» – 60 лет в эфире!

1 августа 1964 года «Маяк» впервые вышел в эфир, став первой круглосуточной информационно-развлекательной радиостанцией в СССР. Диктор Юрий Левитан, поэтесса Агния Барто, комментатор Николай Озеров – герои в истории станции, не требующие представления. Так же как не требует представления и визитная аудиокарточка «Маяка» – позывные «Подмосковные вечера», которые звучали в эфире более миллиона раз (благодаря этому мелодия песни композитора Василия Соловьёва-Седого оказалась в Книге рекордов Гиннесса).

За несколько лет «Маяк» завоевал интерес и доверие миллионов слушателей СССР, став главным источником оперативной информации. «Пять – двадцать пять» – так условно назывался изначальный формат «Маяка»: пять минут новостей и двадцать пять минут музыки.

Рустам Вахидов, первый заместитель директора филиала ВГТРК ГРК «Радио России»:

«Начав с традиционного дикторского формата, «Маяк» вывел к микрофону журналиста – автора и ведущего, дававшего информации личную оценку, – это обеспечило слушательское расположение. Короткие прямые репортажи, обзорные программы на самые разные темы: международные отношения, культура, популярная музыка, спорт, юмор, – «Маяк» освоил все радиожанры. В пережитую вместе со страной эпоху нестабильности «Маяку» удалось сохранить главное – собственное имя и доверие слушателей».

В 2008 году на станции формируется коллектив молодых профессионалов. На «Маяке» начались большие перемены. Радиостанция выстраивает концепцию: большое количество образовательных и познавательных проектов, гости программ – лучшие эксперты в своей области, интерактивные развлекательные блоки, в которых слушатели могут поделиться своим мнением, и, конечно, музыка.

В эфире радио «Маяк» – программы, которые позволяют слушателям расширить свой кругозор и почерпнуть новые знания: научно-популярный проект «Физики и лирики» Александра Пушного и Маргариты Митрофановой, образовательный «Хочу всё знать» Алексея Весёлкина и Дениса Николаева, познавательное «Шоу Картаева и Махарадзе», музыкальная «Студия Владимира Матецкого», психологический «Пойми себя, если сможешь» Артёма Новиченкова и Владислава Тимкина, и, конечно же, авторский проект «Сергей Стиллавин и его друзья».

В 2012 году была открыта новая страница в истории радиовещания: «Маяк» разместил в интернете свои первые аудиоподкасты – тематические серии емких программ на основе эфиров. Теперь передачи станции можно слушать в любое время на собственном смартфоне или компьютере. С этого момента подкасты «Маяка» – неизменные лидеры прослушиваний на всех подкаст-платформах.

2016 год стал переходом «Маяка» к новой содержательной концепции – познавательность и просветительство.

Наталия Шевченко, программный директор «Маяка»:

«Главная идея – вывести слушателя из замкнутого круга привычных ему навыков к знаниям, помогающим жить в меняющемся мире. Накопив энциклопедического масштаба коллекцию подкастов, «Маяк» совместно с медиаплатформой «СМОТРИМ» приступил к производству видеоподкастов. Профессионализм в разговорном жанре ведущих «Маяка» в сочетании с абсолютными знаниями экспертов делает сложную научную информацию легкодоступной для разновозрастной аудитории. Художественную концепцию съемок подкастов мы также держим на высоте, стараясь быть заметными своей уникальностью».

В 2023 году «Маяк» совместно с медиаплатформой «СМОТРИМ» приступил к производству видеоподкастов. Каждую неделю зрителям доступны новые получасовые выпуски: в рамках проекта «Сила звука» Александр Пушной и Ваге Севумян исследуют влияние силы звука на слушателя; в подкасте «Провокация» Сергей Насибян с помощью неконвенциональной психотерапии помогает сотням людей справляться с теми вызовами, которые ставит перед каждым жизнь; слушая диалоги Артёма Новиченкова и Владислава Тимкина в программе «Пойми себя, если сможешь», можно осознать, как критическое мышление и философский взгляд на развитие событий позволяют рассмотреть неочевидные смыслы бытия; Рита Митрофанова в соавторстве с лучшими врачами современности отвечают на «наболевшие вопросы» в медицинском подкасте «Доктор, мне только спросить!»; в подкасте «Речь» ведущий Сергей Стиллавин и тренер эффективных коммуникаций Александр Романов объясняют, почему и как речи ярких людей разных эпох повлияли на ход событий исторического масштаба.

Сергей Стиллавин, ведущий радио «Маяк»:

«У видеоподкастов есть лишь одно преимущество перед радио – там можно показать иллюстрации к беседе, чтобы зритель ясно представил себе предмет разговора. И есть еще такой психологический парадокс: человек больше доверяет источнику, если видит того, кто сообщает информацию. Хотя я сам – приверженец классического радио, которое подобно книге: слушатель сам придумывает себе и внешность диктора, и рисует картины тех историй, которые диктор рассказывает. Для меня радио – это совместное творчество со слушателем, который включает свое воображение».

Радио «Маяк», являясь старейшей радиостанцией страны, продолжает оставаться актуальным, находя важные темы, собеседников, ставя перед собой задачи, целью которых всегда остается внимание и неподдельный интерес слушателей. «Маяк» 24 часа в сутки предлагает слушателям познавательный контент, который охватывает все сферы общественной жизни.