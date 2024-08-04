К юбилею ВДНХ запустили бесплатное мобильное приложение

Главная выставка страны каждый день предлагает гостям массу возможностей для проведения самого разнообразного досуга. Легендарные павильоны, современные музеи, аттракционы и кафе разместились на обширной территории 325 га и сделали ВДНХ полноценным «городом в городе». Не потеряться во всем многообразии и выбрать самые интересные события и локации поможет новое бесплатное приложение «ВДНХ».

В несколько кликов пользователь сможет запланировать идеальный визит на Выставку и получить яркие впечатления здесь и сейчас. Умные алгоритмы системы в считаные секунды подстроятся под заданные интересы и помогут выбрать из всего многообразия мероприятий и локаций ВДНХ самые подходящие для каждого конкретного гостя. Приложение подскажет, куда непременно стоит пойти настоящим киноманам или заядлым спортсменам, ценителям музыки и искусства, любителям активного отдыха или гастрономическим туристам.

Авторизация и основные разделы приложения

Скачать приложение «ВДНХ» можно бесплатно в RuStore, AppStore, AppGallery и Google Play. При запуске первым отображается экран-заставка с логотипом ВДНХ, после появляются иллюстрации и креативный индикатор загрузки, который концептуально визуализирует годы работы ВДНХ: с 1939 по 2024-й.

Далее пользователю предлагают выбрать от пяти до десяти интересов, на основе которых будет формироваться подборка событий и локаций. Среди интересов — музыка, технологии, наука, спорт, искусство, кино и другие.

После пользователь попадает на главную страницу приложения. На верхней панели экрана располагаются иконки «Профиль» и «Избранное», на нижней — кнопки, позволяющие быстро переключаться между основными разделами приложения: главной страницей, каталогом, голосовым помощником, картой и информацией для пользователей.

Иконка «Профиль» позволит авторизоваться в приложении с помощью аккаунта «ВКонтакте», «Яндекс ID» или личного кабинета на mos.ru. В профиле можно изменить ранее выбранные интересы или указать их, если пользователь пропустил этот шаг при первом входе в приложение. Кроме этого, в профиле можно настроить push-уведомления и просмотреть места и события, добавленные в избранное.

Главная страница приложения с самыми полезными функциями

На главной странице можно ознакомиться с подборкой рекомендуемых мероприятий (изменяется в зависимости от выбранных интересов), узнать их количество, места проведения и ближайшие локации Выставки. Также предлагается воспользоваться AR-режимом, выбрать тематический маршрут по территории, воспользоваться голосовым помощником, узнать подробности о программе лояльности «Друзья ВДНХ» или вступить в волонтерский корпус «Амбассадоры ВДНХ». Вернуться на главную страницу из любого раздела можно, нажав на кнопку «Домой» на нижней панели.

Каталог мест и мероприятий с удобным поиском

Раздел «Каталог» включает вкладки «События», «Места», «Экскурсии» и «Маршруты». В него можно попасть, нажав на кнопку в виде плиток на нижней панели.

Вкладка «События» отображает подборку мероприятий, которые наиболее подходят под заданные ранее интересы пользователя. Также приложение предложит лучшие варианты визита на Выставку при разных обстоятельствах. Например, если хочется быстро найти мастер-классы, лекции или в компании есть маленькие дети.

Подборку событий можно настроить более детально с помощью поисковой строки с фильтрами, которая располагается в верхней части экрана.

Отфильтровать мероприятия предлагается по категориям: выставка, кинопоказ, комбо-программа, концерты и шоу, образование, лекции и мастер-классы, квест, спорт, интересно, экскурсии и игротека. Другие фильтры позволят выбрать временной диапазон и актуальные мероприятия в нужные дни, а также локации, где есть Wi-Fi и действует программа лояльности «Друзья ВДНХ».

Для дополнительного удобства доступна страница каждого мероприятия. Здесь можно узнать подробности об условиях посещения, дате, времени и месте проведения. Приложение предложит посмотреть фотографии, добавить событие в избранное, проложить маршрут, а также отобразит информацию обо всех удобствах локации.

Вкладка «Маршруты» предлагает пользователю ознакомиться с семью вариантами тематических прогулок по Выставке. Среди них — «Национальный колорит», «Для влюбленных», «Мир искусства», «Киноманам» и другие. Выбрав подходящий, пользователь попадет на страницу с картой следования по территории ВДНХ. Здесь же отображается информация о времени и протяженности маршрута, а также количестве локаций и их описании. Например, в маршрут «Флора и фауна на ВДНХ» протяженностью 3,3 километра входят шесть точек, которые можно посетить за три часа.

После нажатия кнопки «Начать» пользователю предлагается выбрать, каким образом он планирует передвигаться по территории ВДНХ: пешком или на транспорте. Также на экране появится возможность использования AR-режима, переключения темы приложения с темной на светлую и добавления маршрута в избранное.

Вкладка «Экскурсии» позволит выбрать тематические прогулки с экскурсоводом по территории ВДНХ. Здесь также доступна поисковая строка с фильтрами, которые помогут настроить подборку экскурсий. О каждой экскурсии можно узнать подробнее на отдельной странице и добавить в избранное.

Вкладка «Места» отображает подборку локаций ВДНХ, которые будет интересно посетить пользователю. Можно отфильтровать объекты по категориям, а можно выбрать расположенные рядом. Приложение предложит изучить подборки с новыми местами, объектами Музейного города ВДНХ, а также узнать, где купить сувениры, найти ближайшие детские площадки или туалет.

Интерактивная карта ВДНХ с рекомендациями

Раздел «Карта» представляет подробную карту ВДНХ, которая позволит быстро ориентироваться на обширной территории Выставки. Пользователь сможет узнать, где он находится в данный момент, а иконки подскажут, какие объекты расположены поблизости. При выборе соответствующего фильтра система автоматически предложит варианты ближайших локаций и мероприятий в радиусе 150 метров.

Также доступна функция поиска объекта по названию с помощью поисковой строки с фильтрами, которая располагается в верхней части экрана. Пользователь может изучить выбранный объект подробнее: прочитать описание, узнать часы работы, предлагаемые удобства, телефон для связи, точный адрес и проложить маршрут.

ВДНХ в дополненной реальности с виртуальными объектами

Пользователи приложения с помощью камеры смартфона могут использовать AR-режим, который позволит по-новому взглянуть на территорию Главной выставки страны. Знаковые достопримечательности ВДНХ — арка Главного входа, павильон №1 «Центральный», Центр «Космонавтика и авиация» — и другие объекты оживут в цифровом пространстве в формате виртуальных 3D-объектов-иконок. При нажатии на каждую можно получить информацию об объекте. Гости смогут прокладывать AR-маршруты и пользоваться подсказками виртуальных указателей. Если пользователь потерял верное направление, то приложение подскажет, как вернуться к маршруту.

Для работы с дополненной реальностью на устройствах Apple требуется устройство с ОС iOS 11.0 или новее и процессором A9 или новее. Также функция доступна на устройствах Android, поддерживающих данную технологию.

Голосовой помощник «Москва» с широким функционалом

В приложение «ВДНХ» встроен голосовой помощник «Москва». Он может посоветовать интересные места и события, показать маршрут, рассказать факты и историю. Чтобы получить совет, можно использовать быстрые команды, а также отправить текстовое или голосовое сообщение. Например, пользователь может поинтересоваться, куда сходить с детьми или где находится ближайшее кафе. История поиска сохраняется, поэтому в любой момент можно вернуться к предыдущим запросам.

Стандарты безопасности приложения

Приложение полностью соответствует стандартам безопасности и не хранит персональные данные. Скачивая приложение, пользователь соглашается с политикой обработки персональных данных.

На ВДНХ расширена сеть городского Wi-Fi. Теперь подключиться можно в зоне отдыха у каскада Каменских прудов. Для удобства пользователей установили 60 точек доступа к беспроводному интернету. Всего на территории Выставки установлено 119 точек доступа: на Центральной аллее от арки Главного входа до площади Промышленности, возле макета ракеты-носителя «Восток», Музея Гаража особого назначения ФСО России, а также рядом с популярными павильонами. С начала года москвичи и туристы подключились к городскому Wi-Fi на ВДНХ уже более 240 тысяч раз.