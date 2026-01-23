Новый проект «Евразийский вектор: Наши соседи» стал площадкой для разговора о Большой Евразии и соседях России

21 января 2026 года в Международном мультимедийном центре «Евразия сегодня» в Омске состоялась презентация медиапроекта «Евразийский вектор: Наши соседи». Инициатива приурочена к 25‑летию Евразийской медиагруппы и нацелена на всестороннее освещение взаимоотношений России с её соседями в пространстве Большой Евразии.

Проект посвящён 25‑летию Евразийской медиагруппы и будет рассказывать о пространстве Евразийского экономического союза и темах, связанных с евразийской интеграцией, — экономике, образовании, науке, культуре и многом другом. Совместный проект Евразийской медиагруппы и ОмГУ им. Ф.М. Достоевского покажет конкретные направления сотрудничества России с её ключевыми соседями на евразийском континенте, их экспертным и научным сообществом.

Автор и ведущий проекта — и.о. ректора ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, кандидат исторических наук Иван Кротт — выступил модератором встречи, в которой приняли участие ведущие учёные‑международники Омского и Томского государственных университетов, а также генеральный директор Евразийской медиагруппы, член Международной редакционной коллегии издания «За рубежом», кандидат философских наук Сергей Деменский.

В своём выступлении Сергей Деменский представил концепцию нового проекта:

«2026 год особый для Евразийской медиагруппы — нам исполняется 25 лет. К юбилею мы запускаем проект «Евразийский вектор: Наши соседи». Он соответствует нашей редакционной политике и отвечает задачам, обозначенным, в том числе, президентом России Владимиром Путиным в инициативе о Большом евразийском партнёрстве.

У России 18 соседей. С ними у нас общие границы, общая судьба, общие интересы, которые по‑разному проявлялись в разные периоды истории. И в отношении государств всё очень похоже на жизнь обычного человека: есть близкие соседи, есть те, с кем отношения не такие тесные и конструктивные, есть соседи, которым мы полностью доверяем, и есть те, с кем контакты то теплеют, то становятся более прохладными. Из всей этой совокупности связей складывается общее отношение к нам — к России — и отношение России к соседним государствам.

Мы не претендуем на исчерпывающее рассмотрение всех аспектов, поэтому проект будет строиться по принципу «одна встреча — одна страна». На каждой встрече мы будем делать акцент на разных измерениях: эволюции наших отношений, ключевых моментах в их истории, а также современных экономических и социально‑культурных связях. Возможно, попробуем заглянуть и в будущее — предложить некоторые прогнозы развития этих отношений. Я очень надеюсь, что проект понравится нашей аудитории и станет плодотворной площадкой для диалога».

Темой первой встречи в рамках проекта стали инструменты и форматы евразийского взаимодействия, а также роль международных организаций в условиях меняющегося мирового порядка.

Доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений, социологии и политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Виктор Миронов обратил внимание на трансформацию статуса международных структур в последние годы:

«Ещё буквально 5–6 лет назад часто говорили, что международные организации в большинстве своём переживают кризис. Они выполняли роль, скорее, переговорных площадок и не более того. Многие экономические организации, в том числе в рамках Большой Евразии, в европейском и азиатском регионах, не шли дальше создания зон свободной торговли, что, по сути, являлось борьбой за рынки.

Однако в третьем десятилетии XXI века мы видим иную картину. Именно международные организации становятся теми самыми инструментами и площадками, которые позволяют вне зависимости от текущего характера политических отношений между государствами воплощать в жизнь вполне конкретные проекты.

Сегодня, на мой взгляд, среди этих организаций в первую очередь стоит выделить БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию Договора о коллективной безопасности и Евразийский экономический союз. В большей степени именно эти структуры сегодня выражают интересы России, и именно на них стоит обратить внимание, говоря об инструментах взаимодействия на большом евразийском пространстве».

Доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения факультета исторических и политических наук Томского государственного университета Евгений Савкович подчеркнул, что ШОС остаётся краеугольным камнем региональной стабильности и доверия в Евразии, в то время как БРИКС выступает инструментом глобального влияния и формирования многополярного мирового порядка.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений, социологии и политологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, эксперт Фонда Жана Монне Эльдар Хайруллин отметил, что Евразийский экономический союз является одним из наиболее развитых интеграционных объединений с участием России и напрямую влияет на повседневную жизнь граждан и бизнеса: четыре свободы — движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы без таможенных пошлин и барьеров — обеспечивают более низкие цены и расширяют возможности предпринимателей. При этом дальнейшее развитие союза связано с поэтапным снятием скрытых барьеров, таких как сертификация, лицензирование и другие нетарифные ограничения.

Встреча стала содержательным введением в проект «Евразийский вектор: Наши соседи».