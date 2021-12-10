Лягушонок Crazy Frog возвращается с убойным синглом TRICKY

В своем ослепительном костюме – как его задумала природа и как его ожидает публика — Crazy Frog возвращается с типичным для него задором в своем новом клипе «Tricky», выпущенным 10 декабря на Mach 1 / Sony Music.

Невероятно, он улетает на ракете под классический сингл RUN DMC «Tricky», опережая мечту богатейшего частного космического путешественника. Видео, снятое Зигфридом Содербергом и Андреасом Виклундом, бросает нашего друга-амфибию, словно вирусную бомбу к любимым игрушкам в песочнице миллиардеров, он — словно ручная граната, брошенная сквозь ворота «проекта космического путешествия для сверхсостоятельных», прямо в зону отдыха Джеффа Безоса и Илона Маска перед их вылетом на орбиту.

У миллинеалов, которые с теплотой и любовью вспоминают моменты прошлого, когда преобладали загрузки и рингтоны, появившиеся недавние слухи о возвращении Crazy Frog вызвали миллиарды просмотров и комментариев на YouTube: «Где ты?», «Пожалуйста, вернись», «Сделай еще видео!». К старым поклонникам «ЛЯГУШОНКА» присоединились новые, уже из современного поколения TikTok, и вместе с новой волной привязанности и ностальгии Crazy Frog возвращается, создавая новую серию захватывающих дух приключений.

Crazy Frog создан творческим коллективом в начале нулевых на пороге смелой, но разрушительной цифровой революции. Искусственный интеллект, потоковая передача, блокчейны и криптовалюта — все это было заманчиво недосягаемым в нечетко определенном цифровом будущем. Именно тогда Вольфганг Босс (ныне исполнительный вице-президент Sony Music) вместе с производственной командой VooDoo Music и аниматором Эриком Вернквистом из Kaktus Films создали самую невероятную поп-суперзвезду.

В далеком 2005 синяя анимированная амфибия, известная тем, что ездит на воображаемом мотоцикле, имитируя звук его двигателя, взорвала сложившиеся устои в индустрии, предложив комбинацию анимации высокой четкости с менее четко определенным творческим образом маленького милого существа. Как следствие, место в пятерке 20 лучших хитов, номер 1 в более чем 30 странах, самый продаваемый сингл 2005 года, с более чем миллионом проданных альбомов и более 6 МИЛЛИАРДАМИ просмотров на YouTube, видео является 19-м по популярности в истории YouTube. Crazy Frog был и остается культурным феноменом. Первоначально вирусная суперзвезда Crazy Frog стала популярна благодаря доминированию в недолговечном формате рингтонов, но «ЛЯГУШОНОК» по-прежнему остается повсеместно узнаваемым благодаря Tik Tok и своему постоянному присутствию на YouTube, где он собирает 1 миллион просмотров ежедневно.

И наконец, в начале 2021 года Crazy Frog вернулся из своего более чем десятилетнего отпуска, подобного коллективной амнезии у милленеалов, и возродился вновь как феникс из пепла уже на глазах у нового поколения под влиянием TikTok. В частности, весной прошлого года группа TikTokers с миллионами подписчиков, в том числе Кимберли Лоайза (55,2 м) и Карла Бустиллос (20 м), исполнила хореографические танцы именно под этот трек…

Итак, приготовьтесь, потому что безумно заразная лягушка возвращается!

Посвежевший и помолодевший после своего творческого отпуска в середине карьеры ЛЯГУШОНОК сейчас живет в Crazy Frog Entertainment, дочерней компании Söderberg’s Kaktus Film и оригинальной продюсерской команде Райнхарда Райт, Хеннинга Рейта и Вольфганга Босса. Под их творческим руководством к 2022 году выйдет новый альбом, наряду с регулярными синглами, видео, живыми выступлениями и даже сериалом.

Более того, Crazy Frog даже собирается взорвать зарождающийся рынок NFT, выпустив 23 декабря свой собственный Non-Fungible Token через METABEATS.

Официальный канал Crazy Frog на Youtube https://www.youtube.com/c/CrazyFrogOfficial .

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