Rake: атмосфера классического Голливуда на ваших мероприятиях

Настоящая классика Беверли Хиллз в центре Москвы. Представляем новое event-пространство с атмосферой роскошного Голливудского ресторана с панелями лакированного дерева в потолок, латунными деталями, светящимся баром из оникса, и мраморными столами. Дизайнерский интерьер ресторана погружает в те самые мечты, где каждый может переместиться во времени и пространстве и оказаться за соседним столом с иконой Голливуда.

Rake находится в 5-ти минутах от м. Добрынинская. Важным преимуществом является наличие бесплатной парковки на 20 машиномест.

Два банкетных зала и welcome-зона для частных и светских событий. Ресторан идеально подойдет для роскошных кулуарных свадеб, дней рождений и юбилеев, деловых мероприятий и презентаций.

Особого внимания заслуживает стильный вип-зал на 45 персон банкетом и 80 фуршетом с новейшими технологиями звукоизоляции. Что позволяет гостям мероприятия чувствовать себя свободно, подпевая любимым артистам или произнося трогательный личный тост. День рождения, свадьба или деловое событие пройдут на высшем уровне, в атмосфере уединения и по самым высоким стандартам сервиса.

Основной зал ресторана, который украшают легендарные фотографии звёзд Голливуда, позволяет организовать событие до 70 персона формате банкета и до 150 персон фуршетом.

Для Welcome-зоны Rake предлагает отдельный зал с контактным баром из натурального оникса. В качестве аперитива вы можете порадовать гостей вашего события классическими американскими миксами, авторскими коктейлями или признанной классикой — Negroni, Old Fashioned, Tom Collins, приготовленными из лучших ингредиентов.

Еще одна особенность пространства — это Event-крыша с панорамным видом, которая особенно хороша для летних мероприятий.

Философия нового ресторана для ваших событий базируется на Nouvelle Cuisine и New American Cuisine — отдельной гастрономической культуре, зародившейся в конце 70-х годов прошлого столетия, которая показала, как может быть интересна, нова и нетяжеловесна американская кухня.

За гастрономическую составляющую отвечает бренд-шеф — известный ресторатор и гурмэ Олег Крымасов, который создал рестораны La Bella Societa, Kodo, Kodo Toshishito и легендарный кинотеатр «Москва».

Банкетное меню в Rake — это фьюжн Сан-Франциско, в котором морепродукты и влияние китайско-японской диаспоры встречается с наследием итало-американской общины. Обширная палитра вкусов и сочетаний продуктов, которую оценят все гости вашего события без исключения.

В английском Rake — это повеса, обеспеченный и свободомыслящий мужчина с безупречным вкусом. В московском Rake справедливо считают, что широкие взгляды и готовность наслаждаться жизнью не связаны с гендером. Это пространство – идеальное место для тех, кто уже научился отличать лучшее от хорошего и без лишнего стыда красиво и со вкусом проживает свою жизнь и празднует особенные моменты.

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