В Подмосковье назвали «Лучший сыр России-2022»

Сегодня в рамках второго дня гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» подведены итоги конкурса «Лучший сыр России-2022».

В течение всего дня сырные сомелье, сыровары и шеф-повара известных ресторанов выбирали по восемь образцов сыра в каждой из 13 номинаций, допущенных в финал конкурса, по итогам которого определили лучший сыр России этого года. Им признан сыр горгонзола с голубой плесенью от семейной сыроварни из Томска Four Kings.

«Образец-победитель – это горгонзола, сыр с голубой плесенью, совсем не традиционный для нас сыр, но это еще раз свидетельствует о том, что мы в России дошли до того уровня, когда можем на равных соревноваться с производителями таких сыров из других стран», – подчеркнула член жюри конкурса Валентина Маяускайте.

«Уровень участников за этот год серьезно вырос, и нам было очень сложно выбрать не только лучший сыр, но и победителей в других номинаций, в том числе – в категории «Сыр массового потребления». Это новая номинация для больших производителей, которым зачастую на подобных конкурсах тяжело конкурировать с сырами ручной работы.

Что дает победа производителям? Прежде всего, статус, подтвержденный на экспертном уровне, узнаваемость бренда и возможности дальнейшего развития. Например, продажи прошлогодних победителей конкурса «Лучший сыр России» выросли в десятки раз», – дополнил Александр Крупецков, председатель жюри конкурса «Лучший сыр России».

Мероприятие вызвало большой интерес: в этом году в отборе приняли участие почти 200 российских сыроваров. Фермеры представили на суд жюри порядка тысячи образцов сыра.

Напомним, инициатором проведения конкурса выступила сеть сырных лавок России «Сырный сомелье». Как пояснили организаторы, сырный конкурс в этом году вышел на новый уровень: по масштабам и количеству участников его превосходят только отраслевые международные турниры. Статус «самого большого сырного фестиваля в истории России» по оценкам экспертов получил и гастрофест «Сыр. Пир. Мир». Только за два неполных дня его уже посетили более 105 тысяч человек.

В этом году российские фермеры представили в подмосковной деревне Дубровское более 500 различных сортов сыра, в их числе российский пармезан, бри, камамбер, сыры с мытой корочкой, голубой и белой плесенью.

Гости могут не только попробовать необычные сорта сыра, но и приобрести мясные деликатесы, фермерские колбасы, хлеб, конфеты ручной работы, мед, вино от 350 производителей из 54 регионов России, а участники гастрономического фестиваля в течение трех дней его проведения планируют реализовать около 150 тонн сыра и другой молочной продукции.

Помимо главного сырного фестиваля на основной площадке также проходит и мини-фестиваль плова, где можно попробовать блюда восточной кухни: ташкентский или самаркандский плов, кутабы, баранину с рисом на вертеле и другие блюда.

Также на фестивале «Сыр. Пир.Мир» представлены изделия народных художественных промыслов, для детей работают контактный зоопарк и досуговые секции, в рамках музыкальной программы проходят концерты популярных российских поп и фолк-исполнителей.

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