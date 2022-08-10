В праздновании 83-летия ВДНХ приняли участие более 200 тысяч москвичей и туристов

Свыше 200 тысяч москвичей и гостей города побывали в минувшие выходные на мероприятиях, посвященных 83-летию ВДНХ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. 6 и 7 августа для посетителей выставки провели концерты, мастер-классы, спектакли, познавательные экскурсии и лекции, танцевальный флэшмоб, а также выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

«В праздничной программе в честь дня рождения ВДНХ приняли участие более 200 тысяч москвичей и туристов. Десятки площадок познакомили посетителей с историей выставки, ее архитектурой и уникальным парковым ансамблем. Для гостей провели сотни мероприятий, в том числе в центре славянской письменности “Слово”, павильонах “Рабочий и колхозница”, “Геология” и других», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Основные события состоялись в субботу, 6 августа. Пройдя сквозь арку главного входа посетители попадали на интерактивные площадки, каждая из которых символизировала определенный период в истории ВДНХ с 1930-х до 2010-х годов.

Гостей ждали выставка автомобилей разных эпох, в том числе из коллекции Музея гаража особого назначения ФСО России, шоу по брейк-дансу, выступления фокусников, мастер-классы по прическам и дворовым играм. На тематических площадках звучала музыка разных лет.

На площади между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером состоялся танцевальный флешмоб, в котором приняли участие 150 человек. Вечером на стилобате павильона №1 «Центральный» состоялось масштабное шоу «Сквозь время». В основу сюжета театрализованной истории легла прогулка по территории ВДНХ бабушки и внука, где она рассказывает о каждом десятилетии своей жизни, связывая это с выставкой. В этот же день на выводном круге Центра национальных конных традиций свое мастерство показали всадники Кремлевской школы верховой езды.

В выходные на ВДНХ провели порядка 30 тематических экскурсий и лекций, посвященных истории выставки и ее знаковым объектам. Слушателями стали больше 600 человек. Во время прогулок «Нам 83!» и «Вечерние огни ВДНХ» гости прошли по аллеям исторического комплекса, познакомились с жемчужинами архитектуры, скульптуры и живописи. На экскурсиях им рассказали об отреставрированных объектах культурного наследия — павильонах, в которых теперь расположены музейные экспозиции.

В инфоцентре в арке главного входа и в новом билетном центре все желающие могли подписать и отправить в любую точку страны открытки, выпущенные ограниченным тиражом к празднику. За время проведения совместной акции ВДНХ и Почты России было отправлено более тысячи открыток.

Особую программу провели и для юных гостей. Дети и их родители приняли участие в мероприятиях «Детского посольства»: спектаклях и мастер-классах по рисованию и кулинарии. На «Городской ферме» они могли померяться силой, ловкостью и сообразительностью на Кубке ВДНХ или сделать поздравительную открытку «Исторический барельеф» и «Я люблю ВДНХ». А на «Робостанции» предлагалось проверить свои знания об истории выставки и поиграть с роботами в настольный футбол.

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