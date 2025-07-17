«За вклад в литературу»: Сергей Степашин торжественно вручил Захару Прилепину орден Российского книжного союза

в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвящённая литературному творчеству, культурным и общественным проектам писателя Захара Прилепина. В мероприятии приняли участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин, генеральный директор издательства «АСТ – Азбука» Татьяна Горская, ведущий редактор направления художественная литература издательства «АСТ» Алексей Портнов, а также скрипач и заместитель председателя комиссии по культуре Общественной палаты РФ Петр Лундстрем.

В ходе пресс-конференции Сергей Степашин торжественно вручил Захару Прилепину орден Российского книжного союза «За вклад в литературу». Награда стала признанием выдающейся деятельности Прилепина как писателя, ветерана боевых действий и активного деятеля российской культуры.

«Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Захара Прилепина с его 50-летием. Прилепин пишет о том, что считает важным и нужным, и это находит отклик у читателей. На мой взгляд, это самое важное. За его огромный вклад в литературу мы хотим вручить награду Российского книжного союза», — сказал он, вручая орден.

Кроме того, Степашин отметил, что именно Прилепин стал инициатором создания литературной премии БРИКС. «В этом году она пройдет впервые, поэтому Захар играет ключевую роль в этом процессе», — отметил он.

Участники обсудили актуальные вопросы литературного процесса, поддержку общественных инициатив и проекты по сохранению духовного наследия страны.