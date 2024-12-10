«РБК Стиль» представил инсталляцию «В гости к луне» на Preview ярмарки | catalog

Медиа представило на Preview ярмарки |catalog| инсталляцию «В гости к луне», созданную совместно с петербургской художницей Аллой mydollmallu, посвященную чудесам и новогодним желаниям.
Гостями открытия инсталляции стали: Эвелина Хромченко, Влад Лисовец, Марика Кравцова, Ольга Сутулова, Сергей Лимонов, Мария Цыгаль, Даниил Берг, Евгения Милова, Полина Абдуллина, Евгений Тихонович, Катрин Борисов, Пьер Броше, Дмитрий Ханкин, Александр Бланарь, Сердар Яников, Татьяна Харченко, Алина Крюкова, Иван Горшков, Константин Звездочетов, Сабина Чагина, Филипп Лобачев и другие.
«В декабре мы особенно остро ощущаем нехватку чудес в жизни. Бумага и картон — материалы, из которых каждый из нас наверняка хоть раз мастерил новогоднюю открытку родителям. То, возможно, забытое во взрослой жизни ощущение незамутненной радости и восторга возникает, когда оживают бумажные миры Аллы Mydollmallu. Приглашая художницу придумать вместе инсталляцию для декабрьского выпуска ярмарки |catalog|, я думала, как часто хочется почувствовать себя ребенком, который уверен, что улыбчивая луна может заглянуть на чаепитие. Эта предновогодняя инсталляция стала открыткой, которой мы завершаем год, полный разного: сложного, важного, насущного и бегущего вперед», – рассказывает автор идеи и куратор проекта, шеф-редактор «РБК Стиль» Анастасия Каменская.
Фотографы: Валерий Белобеев и Николай Казеев