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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«РБК Стиль» представил инсталляцию «В гости к луне» на Preview ярмарки |...

«РБК Стиль» представил инсталляцию «В гости к луне» на Preview ярмарки | catalog |

editor
By editor
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Инсталляция РБК В-гости к луне от Аллы-mydollmallu
Инсталляция РБК «В-гости к луне» от Аллы-mydollmallu

Медиа представило на Preview ярмарки |catalog| инсталляцию «В гости к луне», созданную совместно с петербургской художницей Аллой mydollmallu, посвященную чудесам и новогодним желаниям.

Гостями открытия инсталляции стали: Эвелина Хромченко, Влад Лисовец, Марика Кравцова, Ольга Сутулова, Сергей Лимонов, Мария Цыгаль, Даниил Берг, Евгения Милова, Полина Абдуллина, Евгений Тихонович, Катрин Борисов, Пьер Броше, Дмитрий Ханкин, Александр Бланарь, Сердар Яников, Татьяна Харченко, Алина Крюкова, Иван Горшков, Константин Звездочетов, Сабина Чагина, Филипп Лобачев и другие.

«В декабре мы особенно остро ощущаем нехватку чудес в жизни. Бумага и картон — материалы, из которых каждый из нас наверняка хоть раз мастерил новогоднюю открытку родителям. То, возможно, забытое во взрослой жизни ощущение незамутненной радости и восторга возникает, когда оживают бумажные миры Аллы Mydollmallu. Приглашая художницу придумать вместе инсталляцию для декабрьского выпуска ярмарки |catalog|, я думала, как часто хочется почувствовать себя ребенком, который уверен, что улыбчивая луна может заглянуть на чаепитие. Эта предновогодняя инсталляция стала открыткой, которой мы завершаем год, полный разного: сложного, важного, насущного и бегущего вперед», – рассказывает автор идеи и куратор проекта, шеф-редактор «РБК Стиль» Анастасия Каменская.

Настя-Каменская-Алла-mydollmallu
Настя Каменская и Алла mydollmallu

Фотографы: Валерий Белобеев и Николай Казеев

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