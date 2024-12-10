В павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ открылся первый в России Музей героизма. 10 декабря гости смогут посетить это современное коммуникативное мультимедийное пространство, увидеть примеры настоящего мужества соотечественников.

В День Героев Отечества Мэр Москвы открыл Музей героизма на ВДНХ ― первый Музей героизма в стране. «Вся история нашего Отечества — от Древней Руси до современных дней — пронизана подвигом наших героев, наших соотечественников. Сегодня мы открываем музей, центральная экспозиция которого посвящена специальной военной операции. Она расскажет о подвиге наших героев, наших ребят, которые на боевой линии защищают нашу родину, наше Отечество, нашу независимость. И я надеюсь, что этот музей будет живым музеем, где можно общаться с современными героями, где наше подрастающее поколение будет вбирать нашу историю, наш дух и наши традиции», — сказал Сергей Собянин.

Решение о создании Музея героизма в павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ было принято Правительством Москвы в рамках исполнения перечня поручений Президента России В.В. Путина по итогам встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва».

Цель создания музея ― возрождение и закрепление исторически сложившегося в России социального образа героя и подвига как важнейшей, естественной и необходимой составной части общества. Посетители этого уникального экспозиционного пространства испытают чувство гордости за страну и ее героев, стремление быть достойными их подвигов. В Музее героизма посетители смогут в полной мере осознать важность современного исторического момента СВО как наследования духа российского патриотизма, героизма, борьбы за справедливость и правду.

Основная экспозиция площадью порядка 1,2 тыс. кв. м представляет собой современное мультимедийное пространство, состоящее из трех тематических разделов: «Становление героя», «Путь воина», «Подвиг». Открывает основную экспозицию Зал Славы, где демонстрируется фильм по сценарию известного писателя Сергея Лукьяненко в соавторстве с режиссером и продюсером Музея героизма Станиславом Наумовым. Перед зрителями на огромном кольцевом экране оживет история: вещий Олег, прибивающий щит к вратам Царьграда, мирное воссоединение Крыма с Россией, строительство Крымского моста, подвиги участников СВО. Здесь же находится впечатляющий арт-объект «Сердце героя» ― символ истинного самопожертвования, способности совершить подвиг во имя великих целей, во благо других людей. Также в этом зале представлены различные виды государственных наград СССР и Российской Федерации: ордена, медали, знаки отличия, почетные грамоты.

«Героями не рождаются ― героями становятся» ― следуя этому девизу, в тематическом разделе «Становление героя» каждый посетитель может проследить весь жизненный путь героев ― от первых детских воспоминаний, любимых книг, наставников и учителей до момента совершения подвига. Важный тематический раздел «Путь воина» посвящен победам и достижениям бойцов войск специального назначения. «Крымская весна», «Вода», «СВО», «Горы», «Сирия», «Воздух» — экспозиционная зона, состоящая из 6 площадок, символизирует природные и антропогенные стихии, где за гранью человеческих возможностей проводились боевые и учебные операции.

Одним из самых больших стал тематический раздел «Подвиг», который посвящен различным социальным контекстам проявления героизма со времен Древней Руси до наших дней. Блоки экспозиции раскрывают феномен повседневного трудового подвига — от первых кузнецов-оружейников до выездных бригад оборонных предприятий в ходе СВО. Здесь можно узнать о современных героях, совершающих свой трудовой подвиг: врачах, которые посвящают свои жизни спасению людей, в том числе в сложные периоды COVID-19 и СВО; волонтерах и специалистах МЧС; деятелях культуры и профессиональных спортсменах, которые вдохновляют миллионы людей; путешественниках и первопроходцах, исследующих свою страну, помогающих в развитии инфраструктуры; ученых — не только на примере той пользы, которую приносят их изобретения, но и в качестве образца людей, посвятивших свою жизнь науке. А в блоке «Пантеон Героев» каждый посетитель музея найдет своего наставника, к знаниям и опыту которого сможет обращаться в сложные жизненные моменты. Таким героем-наставником, в зависимости от личного выбора посетителя, может быть, например, Владимир Жога, Юрий Гагарин, Лев Толстой, доктор Лиза, Дмитрий Менделеев, Александр Суворов, Николай Пирогов, Рихард Зорге, Лев Яшин, князь Владимир, Михаил Калашников.

23 февраля 2025 года, в День защитника Отечества, в Музее героизма на ВДНХ откроется Медиацентр, где гости музея смогут познакомиться с героями-современниками на тематических встречах, лекциях, экскурсиях.

Павильон № 59 «Зерно» (бывший — Московской области) — третий по высоте на всей территории ВДНХ. Один из красивейших павильонов Главной выставки страны был построен в 1939 году, а в 1954 году реконструирован с сохранением элементов прежней композиции. Его архитектором является Дмитрий Чечулин, главный архитектор Москвы в 1945‒1949 годах, автор ключевых проектов советской архитектуры 1960‒1980-х годов.

Павильон имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Его масштабная реставрация началась в 2020-м и была завершена в 2023 году. В ноябре 2024 года проект реставрации павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ получил приз зрительских симпатий в рамках VII Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».