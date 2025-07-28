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ДомойМир кино«Рецепт счастья»: фильм дебютант Канского фестиваля покажут в кинотеатрах России

«Рецепт счастья»: фильм дебютант Канского фестиваля покажут в кинотеатрах России

editor
By editor
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Partir-Un-Jour
Фото: PR-сопровождение фильма

Успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем и собирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан в Париже. Но известие о том, что ее отец перенес сердечный приступ заставляет ее вернуться в родную деревню навестить семью. Здесь она вновь встречает мужчину, который был ее юношеской любовью. Вдали от суеты столичной жизни, захваченная романтическими воспоминаниями, Сесиль начинает сомневаться в правильности своих решений.

Фильм «Рецепт счастья» родился из короткометражки Амели Боннен Partir un jour (2021). Оригинал пользовался огромным успехом на французских фестивалях и получил премию «Сезар» за лучший короткометражный фильм 2023 года.

Главную роль в картине сыграла Жюльет Армане — певица, которая прославилась выступлением на церемонии открытия Олимпиады в Париже. Компанию на экране ей составил обладатель премии «Сезар» Бастьен Буйон.

Один из лучших языков, которым владеют французы, — это кулинарный. Амели Боннен соединяет его с другими узнаваемыми французскими элементами — кино и музыкой, — чтобы рассказать историю о самодостаточной женщине, оказавшейся в тупике. И, как это часто бывает, путь к себе начинается с возвращения туда, откуда ты когда-то уехала. Героиня в лоб встречается со своим прошлым и понимает, что во взрослой жизни больше нет времени для капризов и мимолетных чувств.

Музыка в фильме является особой движущей силой. В картине можно услышать как классические французские мелодии, так и современные хиты. Музыка Селин Дион, Stromae, K-Maro, Далиды, Клода Нугаро делают фильм настоящим народным хитом, заставляющим зрителей подпевать.

Съемки фильма проходили в живописном Кольмаре на границе с Германией. Буйство красок вызывает чувство дома: с присущим ему комфортом, уютом и безопасностью.

«Рецепт счастья» — это признание в любви к прошлому, к французской музыке и кулинарии, а также французской провинции с ее юмором и искренностью.

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