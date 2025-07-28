В России запустили первый нейроанимационный сериал

Команда Agenda Agency при поддержке АНО «ИРИ» объявляет о старте производства первого в России нейроанимационного сериала — комедийной истории «Как хитрый лис с зайцами урожай делил». Этот проект — не только мультфильм, но и дерзкая попытка взглянуть на деревенскую жизнь через призму ИИ, юмора и стартап-идей.

Главный герой — лис Герман, бывший криптоаферист, после громкого провала прячется на ферме семьи Зайцевых. Он рассчитывал найти тихую гавань и наивных «сельчан», но вместо этого сталкивается с умными фермерами нового поколения, органикой, технологиями и странным чувством… что, может быть, честно работать не так уж и плохо.

Ситком обещает массу комичных столкновений: городские привычки Германа встретятся с философией «земли и труда».

Визуализация проекта полностью создана генеративными нейросетями — от дизайна персонажей до фоновых сцен. Благодаря этому эпизоды (по 5–7 минут) выпускаются быстрее классической анимации, но выглядят на уровне 3D-мультфильмов.

Мария Артёмова, генеральный продюсер Agenda Agency, рассказала о том, как появилась идея сериала: «В ноябре 2024 мы сели и сказали себе — хотим первый в России нейроанимационный сериал! Так родился наш проект «Как хитрый лис с зайцами урожай делил». Возможно, кто-то уже пробежал вперёд с выходом Veo3, но поверьте: такого формата, как у нас, не делал ещё никто. Здесь нет классической анимации. Нет армий художников. Всё, что вы увидите — сгенерировано нейросетями. Полностью. С нуля. 40 серий по 6 минут. Консистентные персонажи. Полноценная история. И да — сделано в России».

Сериал подходит для семейного просмотра (6+) и для всех, кто любит умные шутки, сельские стартапы и героев, которых невозможно не полюбить.