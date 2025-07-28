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В сети опубликовали трейлер и официальный постер трагикомедии «Семь дней Петра Семёныча» с Фёдором Добронравовым в главной роли

editor
By editor
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семь-дней-петра-семеновича
Фото © пресс-служба Телеканала «Россия»

В сети опубликовали трейлер и официальный постер трогательной трагикомедии «Семь дней Петра Семёныча» с Фёдором Добронравовым в главной роли. Режиссер фильма — Тигран Кеосаян. Картина выходит в прокат при информационной поддержке телеканала «Россия» и телеканала НТВ. Фильм рассказывает о семи днях из жизни 70-летнего Петра Семёныча, который узнает о неизлечимой болезни. Однако диагноз еще не подтвержден, и у героя есть время осознать новую реальность, примириться с самим собой и родными, а также отыскать новые смыслы и изменить свою жизнь.

По сюжету 70-летний Петр Семёныч всю свою жизнь прожил на Черноморском побережье. Он давно одинок: жена умерла, а дочь много лет назад уехала жить в Турцию и не выходит на связь. В начале фильма герою ставят диагноз – саркома легкого. Петр Семёныч принимает болезнь как факт – начинает свыкаться с новой реальностью и подводить итоги. Однако есть надежда, что диагноз неточный. Внести ясность может «светило» из Москвы, который через неделю даст ответ. За эти семь дней Петр Семёныч по-другому взглянет на свою жизнь: вспомнит самые лучшие и худшие, по его мнению, события, попробует отыскать новый смысл существования, найдет в себе силы изменить свою жизнь и обретет надежду.

В основу сценария лег рассказ «Беламур» из сборника рассказов «Водоворот» Маргариты Симоньян, которая выступила автором сценария фильма. История, пропитанная «адлерской атмосферой», так понравилась режиссеру Тиграну Кеосаяну, что он захотел ее экранизировать.

Фильм строится по схеме новелл, где каждый день героя — совершенно новая история. Действие картины разворачивается в Сочи, в городе на берегу Черного моря, что придает истории известный колорит и юмор, показывая все национальное многообразие нашей страны. А разные персонажи со своими проблемами наполняют повествование таким образом, что Петр Семёныч раз за разом участвует в их решениях, иногда и сам не желая того.

«Над этой картиной Тигран работал весь прошлый год: снимал, монтировал. А до этого писал сценарий. Когда мы работали над ней, мы много смеялись и много плакали. Это фильм о человеке, о нас, о взрослом возрасте, о старом Адлере. Фильм получился несоизмеримо круче, глубже, веселее и одновременно грустнее, чем мой рассказ», – говорит Маргарита Симоньян.

Мировая премьера картины состоялась в рамках 47-го Московского Международного кинофестиваля и произвела настоящий фурор. Первые зрители, среди которых были звезды шоу-бизнеса и деятели культуры, отметили, что фильм получился пронзительным, трогательным и не в меру добрым.

Съемки проходили прошлым летом в Москве, Сочи и на территории ФТ «Сириус». В картине также приняли участие Олеся Железняк, Лев Малишава, Лаура Кеосаян, Владимир Ильин, Иван Добронравов, Александр Метёлкин, Джаник Файзиев, Яков Шамшин, Максим Емельянов, Карэн Бадалов и Александр Безруков.

«Это удивительная и добрая история о надежде и вере в настоящее чудо. На съемочной площадке было так легко работать, как будто мы и не играли вовсе. Все получилось само собой благодаря невероятной атмосфере и потрясающей команде», – рассказывает Фёдор Добронравов.

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