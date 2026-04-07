Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUТретьему котёнку дальневосточного леопарда пользователи соцсетей дадут имя

Третьему котёнку дальневосточного леопарда пользователи соцсетей дадут имя

By editor
47
ВТБ выбирает имя маме семейства дальневосточных леопардов

ВТБ запустил в соцсетях голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда. Это третий дикий котёнок из семьи кошки Герды, которая обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток).

Самые большие дикие кошки планеты ведут скрытный образ жизни и крайне редко выходят к человеку, поэтому учёные долгое время не могли определить пол третьего котёнка. Вычислить молодого зверя удалось фотоловушке – на видео кошка прогуливалась по берегу Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный. Специалисты смогли определить, что это мальчик около двух лет. Эти места богаты добычей, поэтому попавший в кадр зверь выглядит здоровым и явно не испытывает проблем с охотой и пропитанием.

«ВТБ символически опекает дальневосточных леопардов несколько лет. За это время мы провели три открытых конкурса, выбирая имена для редких кошек – мамы Герды и двух её котят. Третий котёнок прятался и попался на фотоловушку недавно. В этот раз при выборе имени мы вовлекли ИТ-команду банка. Ждём, какой из предложенных ею вариантов предпочтет аудитория соцсетей и конференции Data Fusion 2026, где также можно будет проголосовать за наиболее понравившееся имя», – отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Сегодня, ВТБ предлагает на выбор пять имен:

  • Дион: производное от Диониса – имени древнегреческого бога природы, жизненной силы, инстинктов и преображения. В мифах Дионис обладал даром видеть скрытое и распознавать истинную суть вещей. Сейчас в этом часто помогают ИИ-ассистенты;
  • Фьюжн: имя, в котором сплелись технологии и дикая природа;
  • Верн: имя отсылает к Владимиру Вернадскому – естествоиспытателю и создателю учения о ноосфере, которая объединяет интеллект и природу в единую систему;
  • Космик: в память об основателе русского космизма и философе Николае Фёдорове, который считал, что человечество призвано не покорять природу, а мудро регулировать её, восстанавливая утраченное и сохраняя жизнь во всех формах;
  • Прометей: мифический титан даровал людям огонь – символ передачи знаний и возможности прогресса.

Итоги подведут 10 апреля в официальных сообществах ВТБ в социальных медиа.

Предыдущая статья
Новое в рубрике