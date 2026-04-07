Третьему котёнку дальневосточного леопарда пользователи соцсетей дадут имя

ВТБ запустил в соцсетях голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда. Это третий дикий котёнок из семьи кошки Герды, которая обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток).

Самые большие дикие кошки планеты ведут скрытный образ жизни и крайне редко выходят к человеку, поэтому учёные долгое время не могли определить пол третьего котёнка. Вычислить молодого зверя удалось фотоловушке – на видео кошка прогуливалась по берегу Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный. Специалисты смогли определить, что это мальчик около двух лет. Эти места богаты добычей, поэтому попавший в кадр зверь выглядит здоровым и явно не испытывает проблем с охотой и пропитанием.

«ВТБ символически опекает дальневосточных леопардов несколько лет. За это время мы провели три открытых конкурса, выбирая имена для редких кошек – мамы Герды и двух её котят. Третий котёнок прятался и попался на фотоловушку недавно. В этот раз при выборе имени мы вовлекли ИТ-команду банка. Ждём, какой из предложенных ею вариантов предпочтет аудитория соцсетей и конференции Data Fusion 2026, где также можно будет проголосовать за наиболее понравившееся имя», – отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Сегодня, ВТБ предлагает на выбор пять имен:

Дион : производное от Диониса – имени древнегреческого бога природы, жизненной силы, инстинктов и преображения. В мифах Дионис обладал даром видеть скрытое и распознавать истинную суть вещей. Сейчас в этом часто помогают ИИ-ассистенты;

Фьюжн : имя, в котором сплелись технологии и дикая природа;

Верн : имя отсылает к Владимиру Вернадскому – естествоиспытателю и создателю учения о ноосфере, которая объединяет интеллект и природу в единую систему;

Космик : в память об основателе русского космизма и философе Николае Фёдорове, который считал, что человечество призвано не покорять природу, а мудро регулировать её, восстанавливая утраченное и сохраняя жизнь во всех формах;

Прометей: мифический титан даровал людям огонь – символ передачи знаний и возможности прогресса.

Итоги подведут 10 апреля в официальных сообществах ВТБ в социальных медиа.