Никакой импульсивности: как россияне покупают билеты

Россияне почти не покупают билеты на мероприятия в ночные часы и день в день. Также спады продаж наблюдаются в выходные и праздничные дни. Такие данные получили аналитики билетного сервиса Ticketland.

Большинство покупок билетов происходит за неделю до даты события. Например, 15% всех продаж билетов на концерты в 2025 году приходились именно на этот период (1 неделя до мероприятия). Более, чем за 21 неделю до даты концерта билеты покупают только 6% россиян. Из года в год этот процент остаётся относительно стабильным.

Шестая часть билетов в театр, около 17%, также продаётся за неделю до сеанса. Исключения составляют особенно популярные театры с небольшим количеством мест в зале: билеты на такие постановки, ожидаемо, покупают в первые часы старта продаж.

«События с высоким ажиотажем (концерты крупных артистов, редкие гастроли, премьеры) почти всегда выгоднее покупать сразу. В первые 30–60 минут после старта продаж уходит большая часть лучших мест, а в течение первых суток может быть продано до половины зала. Дальше включается либо рост цен, либо быстрое вымывание остатков. Если такие события доходят до статуса sold out, это обычно происходит в течение 1–3 дней, шансы купить хорошие места резко падают,» — комментирует Денис Вайнштейн, директор транзакционного бизнеса Ticketland.

Фестивали живут по другой модели, с длинной воронкой продаж. Самые выгодные билеты появляются в первой волне продаж и могут быть дешевле на 20–40%. Такие цены действуют ограниченное время — обычно первые 2–4 недели после анонса. Дальше цена растёт ступенчато, и за 2–3 недели до события остаются уже самые дорогие категории.

Покупают билеты на фестивали заранее только около 7% россиян. Чаще всего эти покупатели — самые верные и активные поклонники проекта, которые специально отслеживают старты продаж. Больше всего билетов (24%) также продаётся за неделю до события. Единственный сегмент, где 62% продаж совершаются день в день — это музеи. Россияне практически не покупают билеты на выставки и экспозиции заранее.