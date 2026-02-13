«Резервация»: вышел интерактивный сериал по мотивам детективного триллера

Онлайн-кинотеатр «КИОН» выпустил интерактивный сериал по мотивам детективного триллера «Резервация» — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности». Все пять эпизодов уже доступны эксклюзивно на платформе VK Видео.

Интерактивный сериал погружает зрителя в необычный сеттинг «Резервации» — вымышленный город Тополёво, вот уже несколько лет отрезанный от внешнего мира неизвестной аномалией. В нем, словно в компьютерной игре, пользователь выбирает персонажа, действиями которого будет управлять на протяжении всех пяти эпизодов: Сергея Назарова, пробравшегося в резервацию, чтобы спасти семью, или Шапина, местного жителя, прячущего не один скелет в шкафу.

Управляя действиями выбранного персонажа, зритель зарабатывает очки, которые, в свою очередь, формируют уникальный набор качеств. В финале интерактивного сериала пользователь узнает, какой была бы главная черта его характера, будь он внутри резервации, а также приоткрывает завесу над несколькими тайнами аномалии и становится на шаг ближе к разгадке.

«Сериал «Резервация» представляет собой одну большую тайну, которая сама по себе соткана из множества других тайн. Загадочная аномалия, в плену которой оказываются герои, обнажает их собственные тайны. Их собственные обнажают общие и так далее. Таким образом, аномалия не просто окутывает городок своим полем, а проявляет аномалию внутри каждого, кто оказался внутри. Интерактивная версия этой истории — это своего рода игра, которая позволяет «поиграть» с этими загадками. С помощью выбора, который делает зритель, приключения героев могут обретать новую интерпретацию и новый смысл, а значит и новые тайны», — говорит реативный продюсер ON Студии Никита Герфанов.