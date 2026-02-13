Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RU«Резервация»: вышел интерактивный сериал по мотивам детективного триллера

«Резервация»: вышел интерактивный сериал по мотивам детективного триллера

By editor
39
резервация
«Резервация». Первая экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности».

Онлайн-кинотеатр «КИОН» выпустил интерактивный сериал по мотивам детективного триллера «Резервация» — первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип чётности». Все пять эпизодов уже доступны эксклюзивно на платформе VK Видео.

Интерактивный сериал погружает зрителя в необычный сеттинг «Резервации» — вымышленный город Тополёво, вот уже несколько лет отрезанный от внешнего мира неизвестной аномалией. В нем, словно в компьютерной игре, пользователь выбирает персонажа, действиями которого будет управлять на протяжении всех пяти эпизодов: Сергея Назарова, пробравшегося в резервацию, чтобы спасти семью, или Шапина, местного жителя, прячущего не один скелет в шкафу.

Управляя действиями выбранного персонажа, зритель зарабатывает очки, которые, в свою очередь, формируют уникальный набор качеств. В финале интерактивного сериала пользователь узнает, какой была бы главная черта его характера, будь он внутри резервации, а также приоткрывает завесу над несколькими тайнами аномалии и становится на шаг ближе к разгадке.

«Сериал «Резервация» представляет собой одну большую тайну, которая сама по себе соткана из множества других тайн. Загадочная аномалия, в плену которой оказываются герои, обнажает их собственные тайны. Их собственные обнажают общие и так далее. Таким образом, аномалия не просто окутывает городок своим полем, а проявляет аномалию внутри каждого, кто оказался внутри. Интерактивная версия этой истории — это своего рода игра, которая позволяет «поиграть» с этими загадками. С помощью выбора, который делает зритель, приключения героев могут обретать новую интерпретацию и новый смысл, а значит и новые тайны», — говорит реативный продюсер ON Студии Никита Герфанов.

Предыдущая статья
«Пенелопа, жги!»: Марат Фидель выпустил новый сингл

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru