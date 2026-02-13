Оплата публикаций

Саундтрек «Ваше благородие, госпожа удача» возглавил рейтинг советских песен

К юбилею со дня рождения культовой советской артистки Анны Герман сервис «КИОН Музыка» оценил популярность песен эпохи СССР. За последние шесть месяцев число прослушиваний увеличилось на 156%, при этом наибольшее количество запущенных треков на пользователя приходится на молодежь возрастом от 18 до 24 лет. Чаще всего звучала композиция «Ваше благородие, госпожа удача» в исполнении Павла Луспекаева. Главные ценители музыки того времени проживают в Тамбовской области и Хабаровском крае.

14 февраля 1936 года родилась советская певица Анна Герман, чей талант и пронзительный голос покорил множество слушателей. К 90-летию со дня рождения исполнительницы «КИОН Музыка» проанализировала популярность культовых песен, записанных во времена СССР, в список которых вошли и композиции артистки-юбиляра. Год к году (01.08.2025 г. – 31.01.2026 г. к 01.08.2024 г. – 31.01.2025 г.) суммарный объем прослушиваний подобных треков вырос на 156% или в 2,6 раз.

По соотношению количества запущенных в плеере песен к числу пользователей пальма первенства у аудитории от 18 до 24 лет. Серебро – у публики возрастом 35-44 года, бронза досталась слушателям от 45 до 54 лет. На четвертой позиции расположилась группа 25-34 года. Замыкают топ две противоположные исследуемые группы: старше 55 и младше 18 лет. По этому же критерию относительно географической привязки лидируют жители Тамбовской области и Хабаровского края, поделившие между собой первую позицию. Далее – Ханты-Мансийский автономный округ, а за ним остановилась Брянская область.

Возглавляет рейтинг самых популярных песен Советского Союза саундтрек к фильму «Белое солнце пустыни» под названием «Ваше благородие, госпожа удача» в исполнении Павла Луспекаева, оставив позади «Хорошие девчата» от вокального квартета «Улыбка». На третьей строчке Нина Ургант с композицией «10 наш десантный батальон». За ней – Олег Анофриев, подаривший свой голос фильму «Земля Санникова», в котором прозвучала песня «Есть только миг». Виновница торжества с «Надеждой» заняли пятое место, а лирическая история «Я в весеннем лесу», пропетая Михаилом Ножкиным, шестое. Следом идут «Ходят кони» от Валерия Золотухина, визитная карточка певца Валерия Ободзинского «Эти глаза напротив» и «Русское поле» Владимира Ивашова. Вадим Мулерман с треком «Лада» вошел в топ-10.

