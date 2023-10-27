Вадим Михайлов. Рекоменованное средство от усталости (Рисуй цветы). 2022. Скатерть, левкас, масло, сграффито, 139 х 133 см

Школа masters совместно с петербургской галереей MYTH открыла персональную выставку Вадима Михайлова «Рисуй цветы».

Работы художника созданы в технике сграффито — автор с помощью лезвия или шила выцарапывает изображения на найденных объектах, будь то мебель, скатерть или советский ковер. Этот подход отсылает нас к знакомому всем «народному» граффити — процарапанным рисункам и надписям в обычных парадных.

Обычно ковры покрыты смесью грунта, краски и левкаса лишь наполовину. Как говорит Вадим, в работах важна память, и он делает все, чтобы ее сохранить. Он вытаскивает вещи из бытового небытия и делает из них произведения искусства.

Процарапанные рисунки сюжетно просты. Вадим изображает предметный мир с саркастическим или даже гротескным смещением: бесконечно длинные ногти, сшитые чучела зайцев или спящую на костях голову. Помимо мира вещей художник воспроизводит мир фантазий, кишащий самыми разными персонажами из мифов, сказок, детских книжек про Юрский период, Библии, апокрифов, мультфильмов, — они переплетаются, сливаются, изгоняются из Рая и парят в черной пустоте.

Работы Вадима Михайлова находятся в коллекции музея современного искусства PERMM (Пермь), Limonov Art Foundation (Санкт-Петербург), а также в частных российских и зарубежных коллекциях. Художник входит в состав арт-группы Север-7, нашумевшего экспериментального объединения художников Санкт-Петербурга.

Вадим Михайлов. Продукты 24. 2023. Советский ковер, левкас, масло, сграффито, 120 х 180 см

От редакции: АртМосковия открыла собственный Каталог работ художников АртМосковии и Творческой мастерской бренда NESNOVA™. В настоящее время, большая часть художественных произведений – цветы. Цветы, проверено АртМосковией – прекрасное средство и способ снять усталость, стресс и привести собственное душевное состояние к равновесию. Способ изображения цветов, может быть разный. Что и представлено в работах Вадима Михайлова и художников АртМосковии.

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