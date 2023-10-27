Вышел трейлер остросюжетного детектив «Банда ЗИГ ЗАГ» о криминальных событиях, развернувшихся во осажденном фашистами Ленинграде. Премьера первых двух серий проекта состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 ноября. Главные роли в сериале сыграли – Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Мария Лисовая, режиссер – Виталий Воробьев. Телевизионная премьера сериала состоится на канале РЕН ТВ.

Сериал основан на реальных событиях зимы 1941 года. Запасы продовольствия в Ленинграде уже иссякли, а поставки заблокированы. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 граммов хлеба. В это трудное время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налёты на машины с продовольствием. Название банды — ЗИГ ЗАГ — расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

Поимку банды доверяют сотруднику Ленинградского УГРО Тихону Львову (Игорь Петренко). Он хорошо знает преступный мир города, имеет своих осведомителей, но в этот раз его ждет неудача. Бандиты неуловимы, никто и ничего про них не знает. Это бесперспективное дело сталкивает его с лейтенантом контрразведки Свидерским (Александр Устюгов), который ищет в Ленинграде фашистскую диверсионную ячейку. Мужчины недолюбливают друг друга с первого взгляда: сказывается разница характеров, биографий и традиционное недоверие между ведомствами. Плюс обстоятельства: в Ленинграде милиционеры уже давно на урезанном пайке, и лощеный Свидерский доверия у милиционеров не вызывает. Тем не менее, им приходится объединиться перед лицом врага, поимка которого спасет жизни тысячам ленинградцев. Кроме суровых рабочих испытаний, их ждет и неожиданный конфликт из-за женщины – самоотверженной Юлии (Мария Лисовая), сотрудницы Всесоюзного института растениеводства, которая осталась в Ленинграде, чтобы сберечь уникальную вавиловскую коллекцию семян.

Производством сериала занимаются РЕН ТВ и Star Media Vision. Автором идеи создания сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Сценарий сериала написали Юрий Бессонов («Крик совы») и Артемий Королев («Крутые меры»), которые перед разработкой сюжета обратились к историческим материалам по делу банды «ЗИГ ЗАГ» из архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это обвинительные приговоры, протоколы допросов, очных ставок и т.д. Существование банды «ЗИГ ЗАГ» – не самая известная широкой аудитории страница истории блокады. Поэтому всей авторской группе сериала было важно погрузиться в факты и изучить личности преступников, чтобы представить зрителям реалистичные образы антагонистов.

Съемки «Банды ЗИГ ЗАГ» проходили в Санкт-Петербурге. Образ города имеет для сериала большое значение. Авторы хотели показать замерзающий, пустеющий, изможденный блокадой зимний Ленинград, на фоне которого разворачивается динамичный и яркий сюжет с погонями, стрельбой и любовными перипетиями. Поскольку «Банда ЗИГ ЗАГ» – проект остросюжетный и масштабный, в съемках было задействовано множество актеров массовых сцен и каскадеров для сложных трюков с пиротехникой.

Владимир Тюлин, автор идеи, генеральный продюсер:

«Банда ЗИГ ЗАГ» – масштабный проект о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда. Фильм основан на реальных событиях, и ему предшествовала серьезная работа с архивными материалами. Это произведение о циничном предательстве, а также о героях, которые нашли в себе силы противостоять преступникам, проявив характер и профессионализм».

Игорь Петренко, актер:

«О Великой Отечественной войне снималось и снимается много фильмов и сериалов, и мне нравится, что авторы нашего сериала “Банда Зиг-Заг” взяли за основу не самые известные события того времени. Мне было интересно погрузиться в эту историю и узнать немало новых фактов из жизни блокадного Ленинграда, и я надеюсь, что зрители тоже подключатся к переживаниям наших героев. Даже во время войны, находясь в отрезанном от всего мира городе, они выполняли свой долг и боролись с преступностью, помогая общему делу - приближению победы. Исторические проекты нередко снимают в павильонах, мы же в основном снимали в самом Санкт-Петербурге, который наши художники сделали максимально похожим на военный Ленинград».

Екатерина Вилкова, актриса:

«Даже во время войны люди очаровываются кем-то, влюбляются, плетут интриги. Моя героиня именно такая – роковая красотка, подруга одного из героев. Мне было интересно прожить этот образ и сняться в проекте, который представляет зрителю новые страницы истории блокадного Ленинграда».

Александр Устюгов, актер:

«Я сам из Петербурга, и эта тема близка для меня. Мои бабушки – блокадницы, дедушка был начальником генерального штаба НКВД ВОХР, руководил противовоздушной обороной Ленинграда. Мне даже приходилось консультировать московскую группу на предмет каких-то особенностей, что касалось декорационных решений или ещё чего-то подобного. Мой персонаж, который приезжает на расследование в блокадный Ленинград – такой московский хлыщ, одетый немножко не по погоде, в кожаном плаще и шляпе, повеса – во всяком случае такое впечатление он должен создавать в самом начале. У него, конечно, тоже есть кое-какие тайны, но в начале он должен восприниматься как такой неприятный тип. Надеюсь, в ходе сериала удастся изменить у зрителей такое мнение о моём персонаже».

Андрей Анохин, генеральный продюсер Star Media Vision:

«Я бы хотел посвятить этот фильм всем сотрудникам милиции, которые героически противостояли бандитам в то ужасное время. Истинные профессионалы, они каждый день совершали подвиг в блокадном Ленинграде, не получая никаких дополнительных пайков. В конце сериала мы приводим печальную статистику: сколько милиционеров погибло при исполнении и сколько от голода».

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