РНО и Николай Луганский завершают абонементный цикл «Великие инструментальные концерты»

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Филармоническую абонементную серию «Великие инструментальные концерты» (Концертный зал им. П.И. Чайковского, абонемент №37) Российский национальный оркестр завершит 11 апреля вместе с Николаем Луганским, который исполнит солирующую партию в Концерте № 1 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена.

Николай Луганский – один из самых ярких пианистов своего поколения. «Главное в его игре – изысканность вкуса, стилистическая и текстовая безупречность… Инструмент звучит как целый оркестр, и вы можете услышать все градации и нюансы оркестровых голосов» (газета The Boston Globe). По мнению авторитетных критиков, Луганский является выдающимся интерпретатором сочинений Шопена. Так, в 2015 году его запись концертов польского романтика с оркестром Sinfonia Varsovia под управлением Александра Ведерникова была удостоена Гран-при VIII Международного конкурса записей музыки Шопена.

В концертной программе этого вечера также прозвучат «Павана» Габриэля Форе и Симфония ре минор Сезара Франка.

За дирижерский пульт встанет главный дирижер московского театра «Новая опера» Валентин Урюпин.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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