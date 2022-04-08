РНО и Николай Луганский завершают абонементный цикл «Великие инструментальные концерты»

Филармоническую абонементную серию «Великие инструментальные концерты» (Концертный зал им. П.И. Чайковского, абонемент №37) Российский национальный оркестр завершит 11 апреля вместе с Николаем Луганским, который исполнит солирующую партию в Концерте № 1 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена.

Николай Луганский – один из самых ярких пианистов своего поколения. «Главное в его игре – изысканность вкуса, стилистическая и текстовая безупречность… Инструмент звучит как целый оркестр, и вы можете услышать все градации и нюансы оркестровых голосов» (газета The Boston Globe). По мнению авторитетных критиков, Луганский является выдающимся интерпретатором сочинений Шопена. Так, в 2015 году его запись концертов польского романтика с оркестром Sinfonia Varsovia под управлением Александра Ведерникова была удостоена Гран-при VIII Международного конкурса записей музыки Шопена.

В концертной программе этого вечера также прозвучат «Павана» Габриэля Форе и Симфония ре минор Сезара Франка.

За дирижерский пульт встанет главный дирижер московского театра «Новая опера» Валентин Урюпин.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.