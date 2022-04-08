В России стартовал детский музыкальный межрегиональный фестиваль «Большие и Малые Звезды»

Кульминацией фестиваля станет гала-концерт под открытым небом 4 июня в Тульской области

Беспрецедентный музыкальный фестиваль «Большие и Малые Звезды», проводимый уже в четвертый раз, объявил программу этого года. Фестиваль стартовал 1 апреля с серии творческих мастерских и мастер-классов для детей, прошедших прослушивание, и 18 апреля продолжится концертом в Ясногорске (Тульская область). Кульминацией фестиваля станет гала-концерт под открытым небом, проводимый 4 июня в деревне Хрущево Заокского района Тульской области. Всего в фестивале примут участие более 40 музыкантов, больше половины из которых – ученики детских музыкальных школ из Москвы, Тулы, Калуги и других городов России.

Среди именитых участников этого года – обладатель «Кубка мира» в номинации «академический баян» Николай Сивчук, признанная звезда российских виртуозов-инструменталистов, одна из самых блистательных саксофонисток мира Вероника Кожухарова, обладатель титула «Золотая гитара России» Сергей Руднев, лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган), а также заслуженный артист России Владислав Лаврик (труба). Художественный руководитель фестиваля – Дмитрий Илларионов, известный гитарист, обладатель гран-при крупнейшего конкурса классической гитары Guitar Foundation of America, номинант лонг-листа премии Grammy.

Комментирует художественный руководитель фестиваля Дмитрий Илларионов:

— У каждого ребенка есть скрытый талант, и профессиональный музыкант, «большая звезда», должен быть способен этот талант увидеть и помочь ему раскрыться. Своим примером взрослые вдохновляют юных музыкантов, а совместная работа и выступление способны кардинально изменить музыкальную восприимчивость ребенка и его желание продолжать заниматься.

Как и прежде, основным правилом отбора участников остается принцип «хочу и могу», когда каждый ребенок, желающий выступить с успешным музыкантом на одной сцене, получает такую возможность. Фестиваль проводится с 2018 года и направлен на формирование единого профессионального сообщества, включающего в себя как начинающих музыкантов, так и артистов мирового уровня. Основная идея этого социального проекта заключается в том, что юные музыканты, преодолевая страх и сомнение в себе, выступают с признанными звездами мировой сцены и совместно с ними исполняют произведения академического репертуара. Фестиваль не предполагает наличие жюри и принципиально уходит от конкурсно-соревновательного формата. Здесь одинаково важен каждый участник, вне зависимости от его уровня владения инструментом.

Задача фестиваля – помочь каждому ребенку, занимающему музыкой и участвующему в проекте, преодолеть страх сцены, поверить в свои способности и научиться доверять.

Комментирует Надежда Добрина, директор фестиваля:

– Мы понимаем, что не все дети станут профессиональными музыкантами. Как организаторы мы хотим, чтобы они навсегда запомнили ощущение того, что их умения востребованы, что есть люди, которым нравится их слушать, и, наконец, что рядом всегда есть плечо, на которое можно опереться. Уверенность в себе и умение доверять – это важные доминанты для формирования счастливого будущего любого ребенка.

Проект имеет благотворительную направленность: так, участие в фестивале для детей бесплатно, для зрителей вход на все мероприятия свободный.

Фестиваль проходит при поддержке администрации муниципальных образований Заокского и Ясногорского районов Тульской области, Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского, радиостанции «Орфей», телеканала Classic Music, Регионального общественного фонда поддержки культуры и искусства, а также при участии Регионального общественного фонда поддержки гитарного искусства имени А.К Фраучи.

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