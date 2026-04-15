Рост спроса на нон-фикшн-литературу об иконах вырос почти в три раза

Книжный сервис Литрес изучил спрос на нон-фикшн-литературу по теме. За последние две недели (30.03.2026—12.04.2026) выручка (по всем моделям монетизации) с продажи книг об иконографии увеличилась на 197% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом (16.03.2026—29.03.2026).

Литрес также зафиксировал рост спроса на книги по смежным темам — об иконописи и чудотворных иконах — на 41% и 31% соответственно за тот же временной отрезок.

Рейтинг самых популярных нон-фикшн-произведений об иконографии возглавила книга «Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии» Дильшата Хармана, Сергея Зотова и Михаила Майзульса об особенностях средневековых икон — сочетании в них комичного, монструозного и непристойного.

На втором месте — труд Марии Тарутиной «Икона и квадрат. Русский модернизм и русско-византийское возрождение» об идейном и эстетическом сходстве иконописной традиции и русского авангарда.

Замыкает топ-3 книга Елены Осокиной «Судьбы икон в Стране Советов. 1920—1930-е» о формировании экспортного иконного фонда.