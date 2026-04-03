Рок-легенда группа «Земляне» устроила фантастический вечер в Петербурге

Первый апрельский вечер в клубе Jagger Северной столицы стал настоящим подарком для всех поклонников качественной музыки – легендарная рок-группа «Земляне» дала грандиозный концерт, полный драйва и эмоций. Мероприятие прошло при поддержке «Русского Радио» и собрало аншлаг: зрители жаждали услышать живые хиты, знакомые не одному поколению.

Коллектив, который в свое время стал первопроходцем советской рок-сцены и получил всесоюзную любовь, вновь подтвердил статус живой легенды. Еще в 80-х «Земляне» задавали тон техническим оснащением и качеством звука, и сегодня музыканты продолжают удивлять публику высочайшим уровнем исполнения и, конечно, мощной энергетикой. На сцене клуба Jagger они развернули настоящее рок-действо, от которого в зале буквально перехватывало дыхание.

Программа вместила все лучшее за десятилетия творчества. Культовые «Трава у дома», энергичные «Каскадеры», пронзительная «Прости, земля» и современные треки группы звучали с такой силой, что пространство клуба превратилось в единый пульсирующий организм. Зрительный зал не молчал ни минуты: сотни голосов подхватывали припевы, люди танцевали, а после особенно ярких номеров были взрывы оваций.

На площадке также прозвучала новая композиция группы «Любовь моя», представленная в рамках текущего гастрольного тура. Как и на всех предыдущих концертах, она вызвала самую восторженную реакцию зрителей.

Особую магию вечеру придавал тот факт, что выступление проходило в городе, где группа начинала свой путь. Музыканты не скрывали эмоций от встречи с петербуржцами.

«Выступать в Петербурге – это всегда особое волнение, потому что здесь публика особенно честная и требовательная. И здесь корни группы. Мы получали удовольствие от каждой минуты на сцене. Спасибо каждому пришедшему зрителю, что он знает эти песни и готов петь их громче нас! Это невероятно», – поделились впечатлениями исполнители после концерта.

Вечер пролетел на одном дыхании. Те, кто вырос на песнях «Землян», и те, кто открыл их для себя только сегодня, объединились в общем порыве. В клубе Jagger вновь доказали: настоящий рок не знает возраста, а «Земляне» остаются его главными послами, способными зажечь любую сцену и подарить залу незабываемую энергию.