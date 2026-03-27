Выставку Александры Худяковой «Дуальность Венеры» представили в Музее Эрарта

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Александры Худяковой, чьи утонченные куклы-скульптуры воплощают мечты об идеале

Кукла — одно из древнейших изобретений человечества. Она появилась одновременно с первобытным искусством и изначально выполняла сакральные и обрядовые функции. Можно сказать, что она сопровождает нас с тех самых пор как мы осознали себя людьми: от древнеегипетских глиняных фигурок, которые клали в гробницы умерших, до пластиковых модниц в разноцветных нарядах и антропоморфных роботов со встроенным искусственным интеллектом.

Современная авторская кукла, которая создается художником и не предназначена для игры, — явление недавнее, возникшее на рубеже XIX–XX веков. Такие куклы всегда отсылают к мифологическим или литературным образам, историческим эпохам. На выставке представлены произведения разных лет и серий, в том числе из металлизированной литьевой массы Flumo, в стилистике ретрофутуризма и стимпанка или чисто белые, которые переросли законы кукольного жанра и стали скульптурой.

«Куклы живые настолько, насколько мы, люди, оживляем их. Никакой мистики я не вижу», — говорит Александра Худякова. Но лица ее кукол не выглядят искусственными. При всей идеализированной красоте они не пугают патологической сексапильностью, а создают естественное впечатление как от хорошего портрета, в котором живописец поймал суть личности через выражение лица.

Работа художницы кропотлива и многоэтапна. Сначала она придумывает образ и отливает в гипсовой форме части куклы из Flumo, самоотвердевающего на воздухе прочного пластика, потом шлифует детали, собирает фигуры, расписывает лица, шьет наряды, создает обувь и парики. Работы автора интересно рассматривать: они состоят из множества элементов и каждый из них символичен.

«Люди, делающие кукол, и любители кукол находят радость в оживлении своих чувств и мечтаний посредством игры», — считает художник. Кукла развивается вместе с цивилизацией, поскольку в ней воплощается извечная мечта человечества об идеале, в котором внешняя красота отражает красоту внутреннюю.

Александра Худякова родилась в 1970 году в Москве, где и сейчас живет и работает. В 1993-м она окончила факультет дизайна РГХПУ имени С. Г. Строганова, а позже, в 2011-м — факультет искусств МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2017 году избрана академиком Российской академии художеств от Секции декоративного искусства. Художественной куклой Александра профессионально занимается с 1992 года, на ее счету множество групповых и персональных выставок.