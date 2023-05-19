Романтическую комедию «При чем тут любовь» Шекхара Капура впервые представили в сети Интернет!

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера романтической комедии «При чем тут любовь» Шекхара Капура, участвовавшей в основном конкурсе 47-го кинофестиваля в Торонто. Капур прославился исторической драмой «Елизавета». Новый полнометражный фильм Шекхара Капура уже доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Друзья с детства Зои и Казим оказались в похожих ситуациях: оба не могут найти свою любовь. Только если Зоя — британка, то Казим — выходец из религиозной пакистанской семьи, привыкшей справляться с любовными сложностями традиционными методами. Используя термин «ассистированный брак», они помогают сыну подобрать жену, которая сразу всех устроит. Ни одни смотрины вживую успеха не приносят, зато Казим влюбляется в Маймуну из Лахора, созвонившись с ней один раз через Skype.

Зои работает на кинокомпанию и предлагает своим боссам проект: она хочет из свадьбы Казима и Маймуны сделать документальную ленту о любви в пакистанских семьях. От родственников друга она слышит разные концепты счастливых отношениях, и сама задумывается, какого мужчину она ищет, готова ли идти на компромисс, выбрать не лучший вариант брака, а наиболее разумный.

Фильм Шекхара Капура только кажется типичной романтической комедией, на деле автор прямо затрагивает острые темы расизма и мизогинии в обществе. Так Казим в один момент сердится на Зои и прямо говорит, что он всю жизнь не будет достаточно «британцем» лишь из-за оттенка кожи, он будет «другим» для всех белых людей. Зои же сталкивается с мизогинными комментариями матери о поздних родах и предубеждениями социума, для которого женщина без мужа и детей — несчастна.

«При чем тут любовь» — новый фильм знаменитого индийского режиссера Шекхара Капура, отмеченного многочисленными номинациями на Оскар и Золотой глобус. Премьера его работы состоялась в основном конкурсе 47-го кинофестиваля в Торонто.

Роли в фильме исполнили Эмма Томпсон («Круэлла»), Лили Джеймс («Малыш на драйве»), Шазад Латиф («Человек, который познал бесконечность»), Шабана Азми («Halo») и Али Саял («Мама»). Над сценарием работала Джемайма Кхан («Американская история преступлений»), жена премьер-министра Пакистана и автор статей о договорных браках.

Фильм «При чем тут любовь» доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

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