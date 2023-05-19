Generative Gallery открыла сезон опен-коллов для медиахудожников

Второй сезон подряд Generative Gallery курирует образовательную программу «Медиаарт» креативной платформы Простор. Эта программа позволяет изучить особенности профессии медиахудожника, слушая лекции о медиаискусстве и участвуя в дискуссиях с главными экспертами индустрии.

Образовательная программа сопровождается циклом опен-коллов, присоединиться к которым может стать любой художник, работающий с новыми медиа. Каждый месяц на протяжении программы можно создавать цифровые произведения искусства, получать обратную связь о своём творчестве от ведущих кураторов и участвовать в выставках.

Тема первого опен-колла Motion creates предлагает задуматься над художественной интерпретацией связи движения, активного образа жизни и креативной энергии. Миссия Motion creates — показать, что именно в постоянном движении вперёд современный человек может найти ресурс, силу и вдохновение. В качестве куратора этого опен-колла выступает Ксюша Чеховская, соосновательница и куратор международного фестиваля медиаискусства INTERVALS.

«Популяризация спорта и активного отдыха растёт с каждым днём, такой образ жизни помогает людям сохранять здоровье, снимать стресс и получать дополнительный заряд сил для работы и творчества. Cреди жителей мегаполисов всё чаще становятся популярны бег, велосипед, скейтборд, плавание, фитнес, йога, водные виды спорта с доской и многое другое. Всё из-за частых физических нагрузок, которые перестали быть только средством создания красивого тела. Концепция занятий спортом всё больше говорит об осознанности, связи тела и ума, позитивном влиянии на психику, а также о самовыражении и повышении творческого потенциала», — комментирует Ксюша Чеховская.

Подать заявку на опен-колл Motion creates можно до 21 мая 2023 года, а 23 мая будут объявлены результаты отбора. Самые интересные работы станут частью выставочных проектов Generative Gallery. Первая выставка пройдёт на медиафасадах Москвы при поддержке агентства цифровых медиаформатов Intention.

Почему именно медиафасады становятся экспозиционным пространством? Уже давно архитекторы стали рассматривать медиафасады как пространство для художественного высказывания. Первый в мире уличный цветной видеоэкран появился в СССР в ноябре 1972 года на Новом Арбате в Москве. Он получил название ЭЛИН, и посмотреть на него приезжали туристы со всего мира. Здесь транслировались концерты, аудиовизуальные зарисовки, проводились телемосты космической связи. С тех пор тенденции в медиаархитектуре не раз менялись. Медиафасады превращались в коммерческие поверхности для трансляции рекламы, а сейчас по всему миру они возвращают себе первоначальное значение. Современный медиафасад — это уникальное средство привлечения внимания широкой аудитории к культурным ценностям и инновационной эстетике.

Среди художественно-технологических направлений будущих опен-коллов этим летом — генеративное искусство и big data (куратор Иван Нефёдкин, креативный директор Radugadesign), видеоарт и нейросети (куратор Наталья Фукс, основатель арт-практики ARTYPICAL), цифровое искусство и технологии будущего (куратор Дарья Эпин).

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