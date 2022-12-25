РОСИЗО и ГИТИС представили выставку «Щелкунчик. От сказки к балету»

РОСИЗО совместно с ГИТИСом при поддержке Министерства культуры РФ открыли выставку, посвященную истории создания одного из самых известных балетов Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». В экспозиции можно увидеть уникальные издания сказки Э.Т.А. Гофмана, книжную иллюстрацию, эскизы декораций и театральные костюмы, а также личные вещи П.И. Чайковского.

На выставке представлены подлинные предметы из фондов РОСИЗО, Музея Большого театра, Музея-заповедника П.И. Чайковского, Театрального музея имени А.А. Бахрушина, Библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Фонда культуры «ЕКАТЕРИНА».

«Мы открываем сегодня экспозицию, посвященную сказке и балету ˝Щелкунчик˝, которые являются неотъемлемой частью Нового года так же, как мандарины и шампанское. Для нас важно создать настроение светлого радостного праздника и дать импульс развитию вкуса, особенно нашим юным посетителям. Отмечу, что эта выставка — наша совместная работа с ГИТИСом. Также хочу поблагодарить всех коллег и все музеи, которые принимали участие в организации проекта – благодаря вам это выставка состоялась», — прокомментировала генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

«˝Щелкунчик. От сказки к балету˝ является важным звеном в цепи проектов сотрудничества РОСИЗО и ГИТИСа. Эта уже третья выставка наших студентов в рамках сотрудничества. Очень надеюсь, что впереди будет еще много совместных проектов, так как для нас это важная часть обучающего процесса, ведь мы являемся учебным заведением. Участие в оформлении выставок также важно для реализации художественных амбиций наших начинающих художников, чтобы они смогли познакомиться с выставочным процессом и почувствовать выставочное пространство. Мы счастливы, что РОСИЗО предоставляет нам такую возможность», — отметил помощник ректора ГИТИСа по выставочной деятельности Дмитрий Буткевич.

Экспозиция, сценографически оформленная студенткой ГИТИСа Елизаветой Ермаковой, включает работы участников детского конкурса рисунков «Сказочный домик Щелкунчика».

«˝Щелкунчик˝ — это, в первую очередь, детская сказка. Я помню, как мама читала мне ее в детстве. Поэтому мне хотелось показать то, как ребенок размышляет на тему сказки, как он видит ее героев. Так, совместно с РОСИЗО мы запустили конкурс, в котором дети придумывали свои работы на тему сказки Гофмана. Эти рисунки и детское видение во многом и послужило вдохновением для сценографии залов экспозиции. Детский взгляд на сказку можно увидеть в ярком цветовом решении сценографии. Мне хотелось создать пространство, где дети будут ощущать радость, а взрослые смогут вновь почувствовать себя детьми. Выражаю благодарность за предоставленную мне возможность. Это был мой дебют и мне удалось поработать с прекрасной творческой командой», — рассказала Елизавета Ермакова.

«Прежде всего хочу сказать, что в этом году исполняется 130 лет легендарному балету П. И. Чайковского. Мы не могли обойти эту дату стороной. Более того, в фондах РОСИЗО находятся замечательные иллюстрации к сказке Гофмана. Наша идея была в том, чтобы рассказать об основных этапах становления балета ˝Щелкунчик˝. Ведь стоит отметить, что прежде, чем он получил свою современную хореографию, он прошел непростой путь», — отметила куратор выставки Любовь Подлеснова.

Также в рамках торжественного открытия куратор выставки Любовь Подлеснова провела обзорную экскурсию по экспозиции.

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