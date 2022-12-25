В музее-заповеднике «Царицыно» представили выставку «В поисках народного искусства»

К 100-летию образования СССР и Году культурного насления России представлена отдельная глава не декоративно-прикладного искусства – народное. Начало ему было положено далеко не ХХ веке, но именно в нем было много любопытного.

В период 60-80-х годов прошлого века во всех республиках было создано немало интересных моделей, ремесла сосуществовали с развитием массового производства. В залах выставки представлены экспонаты из разных собраний музеев, частных коллекций: от среднеазиатской коллекции тюбетеек до латгальской керамики и плетеных предметов из растительных материалов белорусских мастериц.

Отдельного внимания заслуживают изделия народных мастеров, как например, игрушки Ульяны Бабкиной из Архангельской области (Каргополь), ларец Владимира Бровкина из Палеха (оба предмета из фондов музея-заповедника «Царицыно»). Не только Дулевский фарфор, но и перстень свахи из Казахстана, декоративная композиция «Натюрморт с фруктами» из Ярославля, дивная армянская солонка в виде мифологического существа, дагестанская тарелка (Кубачи) – с цветочным орнаментом и снова мифологией – сосуществуют вместе, в одних и тех же залах. Не так просто найти в эпоху массового производства потребителя на столь уникальные предметы, но они были и есть до сегодняшнего дня. Хочется надеяться, что нас еще ждет большее развитие определенно заслуживающего внимания производства.

Отдельные экспонаты выставки сделаны в режиме дополненной реальности, кроме этого при осмотре выставки можно услышать и увлекательные истории о представленных предметах на разных языках.

Выставка открыта до 28 июля 2024 года.

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