Выставка «Наталья Леонова. Русская усадьба. Интерьеры в акварели» открывается в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас»

21 июня в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» начнет работу выставка «Наталья Леонова. Русская усадьба. Интерьеры в акварели». В экспозиции будет представлено 40 акварельных работ — интерьеров Павловска, Кусково, Останкино и других русских дворцов и усадеб. Автор акварелей — член Творческого Союза художников России и Московского Союза художников, почетный член Российской академии художеств — Наталья Леонова.

Наталья Леонова. Павловск. Ковровый кабинет. 1996 г. Бумага, акварель

Наталья Леонова. Павловск. Красная гостиная. 1996 г. Бумага, акварель

Наталья Леонова. Павловск. Кабинет хозяйки. 1996 г. Бумага, акварель

Наталья Леонова. Павловск. Картинная галерея. 1999 г. Бумага, акварель

Наталья Леонова. Кусково. Столик-бобик. 1996 г. Бумага, акварель

Наталья Леонова. Останкино. Итальянский зал. 1997 г. Бумага, акварель

Наталья Леонова. Останкино. Венера. 1997 г. Бумага, акварель

Наталья Леонова. Итальянский домик в Кусково. 1996 г. Бумага, акварель

Наталья Леонова. Кабинет Онегина. Зеленая комната. 1996 г. Бумага, акварель

Художница специализируется на книжной иллюстрации, и в процессе перехода к этому жанру искусства, заинтересовалась русской усадьбой и ее интерьерам. Отправной точкой в работе над жанром интерьера стал Павловский дворец в Санкт-Петербурге. Несколько лет художница посвятила созданию своей уникальной коллекции акварельных и графических интерьеров, работая с натуры в известных дворцах, музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Тонкие и кропотливо выполненные акварелью работы с изображением гостиных, кабинетов, музыкальных салонов, библиотек и будуаров в духе известных мастеров интерьера ‒ Эдуарда Гау, Луиджи Премацци, Константина Ухтомского, не имеют аналогов среди акварелистов нашего времени.

Коллекция интерьеров в акварели Натальи Леоновой насчитывает около 60 работ.

Акварели Натальи Леоновой ‒ это игра света в пространстве интерьера, это воздух, которым дышит каждая комната. Ее работы в полной мере передают неповторимую атмосферу дворцовых и усадебных интерьеров. Выставку дополняют предметы мебели из гарнитура середины XIX века в стиле рококо, переданные в музей-усадьбу «Остафьево»-«Русский Парнас» из дома Шереметевых на Воздвиженке.

Наталья Леонова окончила факультет графики (мастерская книги под руководством Б.А. Дехтерева) Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова.

Принимала участие как в региональных московских, так и в общероссийских выставочных проектах. Персональные выставки прошли в посольствах Индии и Румынии в Москве, в Центральном доме работников искусств, библиотеках им. А.П. Боголюбова и Российской академии художеств, Центральном доме работников искусств, Московской государственной консерватории.

Неоднократно была членом жюри всероссийских художественных конкурсов, является лауреатом премий Министерства внутренних дел РФ, победителем и дипломантом многочисленных премий в области литературы и искусства. Работы Натальи Леоновой представлены в фондовых собраниях многих музеев и художественных галерей.

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