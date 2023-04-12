РОСИЗО открывает выставку «Человек. Земля. Вселенная» в Дубне

12 апреля 2023 года РОСИЗО в Музее Дубны представит выставочный проект «Человек. Земля. Вселенная», который отражает тему космоса и человека в работах советских художников.

Проект покажет, как тема космоса и человека трансформировалась в восприятии художника и общества в целом на протяжении второй половины ХХ века и сохранила свою актуальность в ХХI веке.

В экспозицию войдут произведения графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

На выставке — более 20 экспонатов, которые интересны своим подходом к раскрытию тем космоса и человека в нем, развития авиации и космонавтики, а также переосмыслению таких архетипических образов, как Вселенная, звезда, ракета, спутник в современном изобразительном искусстве.

Среди графических работ посетители увидят офорт Бориса Коваленко с почти фотографической фиксацией событий, графику Анатолия Плахова со сложными динамическими образами, а также «Научный поиск» Игоря Стаханова, серию графических листов Валюса Саулюса «Человек, пространство, космос» и другие.

Отдельного внимания заслуживает портрет Юрия Гагарина, выполненный с натуры известным советским скульптором Львом Кербелем.

Также на выставке можно познакомиться с предметами декоративно-прикладного искусства, среди которых вазы «Космос» автора Шушкановой Людмилы, миниатюрная живопись мастеров Куркина Александра, Кочетова Геннадия, портрет Константина Циолковского и другие предметы.

Валюс Саулюс. Лист второй. Из цикла «Человек, пространство, космос»

Валюс Саулюс. Лист третий. Из цикла «Человек, пространство, космос»

Лев Кербель. Летчик-космонавт Юрий Гагарина. Бюст. 1962

Борис Коваленко. На орбите. Первый выход в Космос. 1967

Анатолий Плахов. В открытом Космосе. Из серии «Космос». 1977

Анатолий Плахов. Связь с Землёй. Из серии «Космос». 1977

Игорь Стаханов. Научный поиск. 1984-1986

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