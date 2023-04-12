Выставка «Яхтинг – это…» представлена в Галерее МУХА

12 апреля галерея МУХА совместно с Силой ветра откроет коллективную выставку художников «Яхтинг — это…». В основе проекта – создание творческим и спортивным комьюнити общего многогранного выставочного проекта, вдохновенного приключениями, любовью к парусам, морю и ветру.

Залы галереи МУХА объединят в экспозицию произведения, выполненные в различных как классических, так и современных техниках — живопись, графика, скульптура, арт-объекты, скетч, digital и видео-арт.

В выставке примут участие более 80 авторов, отобранных в рамках open-call’а – как профессиональные художники, так и любители, связавшие свое творчество с морскими мотивами. Часть экспозиции будет представлена работами лицензированных капитанов парусных яхт, которые продемонстрируют, чем яхтинг является для них – бескрайней водной гладью и романтикой или техническим устройством судна и ответственностью.

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