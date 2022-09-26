26 сентября в Губернской библиотеке состоялось заседание конкурсных комиссий по присуждению областных литературных премий имени Роберта Рождественского и М.М. Пришвина по итогам 2022 года.

На соискание премий было подано 124 заявок из 34 муниципальных образований, в том числе по премии имени Роберта Рождественского – 69 заявок из 26 муниципальных образований, по премии имени М.М. Пришвина – 54 заявок из 26 муниципальных образований. Всего подано на 16 заявок больше, чем в прошлом году.

Впервые оба состава жюри возглавляет Алексей Варламов – известный российский писатель, ректор Литературного института имени А.М. Горького, доктор филологических наук, профессор МГУ. Заместитель председателя жюри – заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Поэтическая премия имени Р. Рождественского вручается в двух номинациях: «Зрелое перо» и «Поэтический дебют».

Участники премия имени М.М. Пришвина оцениваются в номинациях «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения».

Лауреатам премий выплачивается денежное вознаграждение.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.