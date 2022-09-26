ЖАРКИЙ ОСЕННИЙ ВЕЧЕР ПОД НОВЫМИ КЛИПАМИ

«ГОРЯЧАЯ ПРЕМЬЕРА КЛИПА» — под таким тайтлом прошла яркая вечеринка, организованная MUSIC BOX.
На вечеринкe презентовали свои клипы молодые исполнители, которые уже заняли достойное место среди своих поклонников, и их песни отражают взгляды современной молодежи.
Специальным гостем вечера был молодой талантливый Андрей Волконский. Известно, что певец также модель, дизайнер и стилист. Поэтому к презентации своего трека, как всегда, подготовился комплексно и тщательно. Певец организовал уникальную фотосессию, которая, по его словам, является завершающим аккордом нового трека. К слову, прошлый трек Андрей презентовал во время показа своей новой коллекции.
Новая песня как будто отражает нашу действительность, где не хватает сил и «до предела струны-нервы». На вопрос как он успевает быть певцом и создавать коллекции Волконский ответил, что надо всегда верить и двигаться к цели, несмотря на трудности. В этом спасение и дальнейшее развитие личности.
Отметим, что гостями мероприятия были такие селебрити как Анастасия Волочкова, Наталья Власова @natalia_vlasova_official, Ирсон Кудикова @irsonkudikova, Юлия Беретта @juliaberetta1, Дмитрий Нестеров @dnesterov.ru, Sandra Top @sandra_top, Vlad Zotov @vladzotov_official, RADO @sasha_rado, @monisha_star, Сэйва @seyvva.
По словам молодых зрителей, ностальгировать по 80-ым, 90-м, конечно, хорошо, но поколение нулевых требует своих исполнителей, песен, ритмов, клипов. По словам Виктории П (участница шоу) подобные мероприятия помогают понять ценности современного поколения и, возможно, в 2050 году будут организованы «Дискотеки в стиле 20-ых», но уже 21-го века.
Андрей Волконский молодой певец, имиджмейкер, стилист, дизайнер. Его коллекции понравятся тем, кто любит свободу комфорт. Дизайнер предлагает модели унисекс, уделяла внимание деталям, благодаря которому образ становится уникальным.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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