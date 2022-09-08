Славянские темы в скрипичных сочинениях прозвучат на концерте «Тайны русской души»

Славянские темы в скрипичных сочинениях прозвучат в Колонном зале усадьбы Васильчиковых на концерте «Тайны русской души» 15 сентября.

Музыка эпохи романтизма непосредственно отражает мир человеческих чувств. В данную эпоху возникает большой интерес к национальной культуре. Народной славянской музыке характерны протяжные песни и задорные танцевальные ритмы. Эти черты отразились в творчестве выдающихся русских, польских и чешских композиторов.

Именно в эпоху романтизма скрипка получает эпитеты «царица музыки» и «королева оркестра». Этому изящному и чарующему инструменту подвластны самые яркие оттенки выразительности и невероятная виртуозность. Композиторы охотно пишут для скрипки множество произведений, которые на сегодняшний день вошли в «золотой репертуар» скрипачей всего мира.

Концерт посвящен поискам выражения славянской идеи в скрипичных произведениях. Исполнители постараются приоткрыть слушателю тайны русской души.

Перед гостями Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых выступят лауреаты международных конкурсов Софья Ермасова (скрипка) и Ирина Илатовская (фортепиано).

В программе произведения Генрика Венявского, Антонина Дворжака, Франтишека Ондржичека, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.



Софья Ермасова – концертирующая скрипачка, ассистент-стажер Московской консерватории, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Она гастролирует с сольными концертами в Черногории, Болгарии, Польше, Германии, Норвегии, Южной Корее и Мексике. Ведет активную концертную деятельность как сольно, так и в составе различных коллективов.

Ирина Илатовская – лауреат международных конкурсов, преподаватель Межфакультетской кафедры фортепиано МГК им. П. И. Чайковского. Ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом.

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