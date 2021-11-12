РОСИЗО в Петровергиском переулке представит выставку новых поступлений в свои фонды

18 ноября 2021 года, впервые с 2016 года, РОСИЗО в Петровергиском переулке представит выставку поступлений в свои фонды за отчетный период.

К. Согомян. Армянские женщины. 1993

К. Согомян. Дом моих родителей. 1998

Л. Сойфертис. В музее. 1970

А. Ткачев, С. Ткачев. Свет

В. Толли. Вид из башни. 1984

А. Лабас. Портрет М. Уральского. 1983

Б. Макаров. Суровая юность. 1968

М. Митурич-Хлебников. Дворик в центре города. Из серии «Золотая Москва». 1975

Д. Мочальский. Вечер (Первенец). 1965

Г. Мызников. Девушка из Подмосковья. 1964

Т. Назаренко. Зима в Тарусе. 1973

И. Обросов. Озеро Сиверское. 1965

О. Хельги-Марет. Стены и крыши. 1964

П. Отдельнов. Ковчег. Из цикла «Внутреннее Дегунино». 2013

Е. Романова. Черемуха. 1986

А. Бисти. Серия «Творческая молодежь Москвы». 1987

И. Бруни. На берегу синего озера. Тува. 1965

В. Величко. Женщина с кувшином. 1988

О. Верейский. Рыбацкие сети. 1986

О. Вуколов. Джемма Скульме. 1985

В. Галочкин. Женский торс. 1980

И. Гапонов. Без названия. Из серии «Реликварий». 2017

И. Гапонов. Без названия. Из серии «Реликварий». 2017

И. Гапонов. Без названия. Из серии «Реликварий». 2017

М. Добросердов. Юность моего поколения. 1978-1980

А. Жабский. Былины. 2006

А. Жабский. Молодая швея. 1962

А. Жабский. По долинам и по взгорьям. 1965

И. Зарин. Рейс 307. 1960-1970-е

И. Зарин. Победитель соцсоревнования И.К. Толстопалова. 1979

Д. Ичитовкин. Скоро бабушка придет с работы. 2015

Т. Каленкова. Изба. 1978

М. Кесаев. Разговор. 2016

В. Комиссаров. Летний день. Минск. 2015

Ю. Кугач. В мастерской. Весна. 1973

А. Аркитас. В поле. 1985

Л. Бажбеук-Меликян. Автопортрет. 1975

М. Бирштейн. Художник Нина Никогосян. 1986

Для любой художественной институции демонстрация новых художественных работ из собрания сродни демонстрации интеллектуальных достижений. Музей отчитывается перед сообществами: профессионалами, коллекционерами и любителями искусства, коллегами, всеми, кто следит за его развитием, — что удалось обновить за истекший период. Для постоянной аудитории подобная выставка — интрига, повод увидеть произведения искусства в неожиданном ракурсе и контексте.

Пополнение собрания — один из инструментов развития музея. Какой бы законченной и стройной ни была эта коллекция, всегда найдутся темы и разделы, имеющие перспективу развития.

С момента основания коллекция Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» естественным образом делится на две части: искусство социалистического реализма 1930-х и отчасти 1950-х годов и разнообразные художественные направления 1960-х — начала1990-х годов от оттепели до перестройки. В наши дни произведения 1930–1950-х гг. поступают в фонды редко. Вторая же часть пополняется за счет закупок, даров художников, их наследников, коллекционеров и организаций, а также других поступлений.

В 1960–1990-х годах произведения закупались государственными экспертными комиссиями при Министерствах культуры СССР и РСФСР в основном с региональных, республиканских и всесоюзных выставок. Затем закупленные произведения экспонировались на выставках и в конечном итоге оказывались в музее. Начальный период деятельности РОСИЗО — 1960-е годы — представлен в фондах РОСИЗО редкими работами, представляющими, как следствие, определенную ценность. Алексей Жабский, Борис Макаров, Дмитрий Мочальский, Геннадий Мызников — авторы картин, представляемых на выставке «Фонды РОСИЗО. Обновление»

Наиболее подробно собрание РОСИЗО отражает искусство 1970–1980-х годов, когда характерной чертой времени было противостояние официального и неофициального искусства. Героические усилия «неофициальных» художников постепенно раздвигали границы дозволенного для большинства авторов, часть которых направила свои усилия на художественные поиски. Не зря это время иногда называют серебряным веком советского искусства. В этом разделе РОСИЗО представит раннюю работу Ивана Лубенникова и позднюю — Александра Лабаса, а также работы Юрия Кугача, Елены Романовой, Петра Оссовского, Татьяны Назаренко.

Характерной особенностью собрания РОСИЗО, отличающей его от других, является наличие произведений художников из бывших республик СССР. На выставке можно увидеть работы таких авторов, как Индулис Заринь, Лавиния Бажбеук-Меликян, Иззат Клычев.

Живое, растущее собрание невозможно представить без современного контекста. В выставочных залах РОСИЗО представит «художественные диалоги» картин мастеров старшего поколения братьев Ткачевых, Юрия Королева с работами, созданными в 2010-е гг. Ильей Гапоновым, Денисом Ичитовкиным, Павлом Отдельновым, Константином Батынковым.

Выставка работает с 18 ноября по 16 декабря 2021 года.

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