РОСКИНО приглашает зарубежных кинематографистов на съемки в России

Новый проект Filming Locations in Russia познакомит иностранных продюсеров с кинолокациями в российских регионах: первый тур пройдет для представителей киноиндустрии Индии

РОСКИНО при поддержке Минкультуры России запускает новый проект Filming Locations in Russia – продвижение российских регионов как съемочных локаций для зарубежных кинематографистов. Миссия проекта – открывать Россию для международного киноиндустриального сообщества, способствовать развитию регионального кинопроизводства и повышать туристический потенциал страны. В программе Filming Locations in Russia 2023 года – шесть направлений: Москва, Московская область, Краснодарский край, Калининградская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.В локационные туры будут приглашаться продюсеры азиатских и ближневосточных государств, стран СНГ.

​​​​​​​В рамках первого, апрельского тура группа индийских продюсеров посетит Москву, Московскую область и Сочи. Официальный партнер по гостеприимству – Комитет по туризму города Москвы. Индийская делегация также принимает участие в мероприятиях 45-го ММКФ.

Путешествие по самым кинематографичным местам России позволит иностранным специалистам увидеть большое разнообразие съемочных локаций – от живописных природных ландшафтов до уникальных исторических памятников, а также изучить потенциал кинопроизводственной инфраструктуры и наладить взаимодействие с российскими профессионалами индустрии.

«Каждый российский регион самобытен и может внести свой вклад в международный кинопроект в качестве интересной запоминающейся локации. Путешествие по самым кинематографичным местам России позволит иностранным специалистам увидеть большое разнообразие съемочных локаций – от живописных природных ландшафтов до уникальных исторических памятников, а также изучить потенциал кинопроизводственной инфраструктуры и наладить взаимодействие с российскими профессионалами индустрии», – говорит министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В числе локаций, с которыми индийская делегация ознакомится в Москве и Московской области, – Красная площадь и парк «Зарядье», киностудия «Мосфильм», Воробьевы горы, ВДНХ, Москва-Сити, московское метро, Храм Христа Спасителя и Патриарший мост, музей «Новый Иерусалим», усадьба Дубровицы, музей-заповедник «Горки Ленинские» и многие другие. В Сочи индийские гости увидят живописные горные ландшафты на Красной Поляне, посетят Олимпийский парк, Морской порт Сочи, Сочинский Национальный парк. Индийские кинематографисты встретятся с представителями региональных кинокомиссий и городских властей, обсудят перспективы сотрудничества.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.