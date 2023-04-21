Более 500 000 школьников и студентов России увидели вдохновляющие фильмы кинофестиваля «ЛАМПА»

С 17 по 21 апреля в образовательных учреждениях России состоялась ежегодная Всероссийская акция «Дни доброго кино». В ней приняли участие более 2 000 образовательных учреждений из 60 регионов России. Школьники и студенты посмотрели добрые, вдохновляющие фильмы фестиваля импакт-кино «ЛАМПА». К проведению киноуроков также присоединились школы из Монголии и Казахстана.

Организаторы акции подготовили тематические подборки фильмов-победителей кинофестиваля «ЛАМПА»-2022 о добровольчестве, инклюзии, заботе об окружающей среде, семейных ценностях и многом другом. В роли со-ведущих киноуроков выступили: автор и президент фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» Ольга Зубкова, актриса театра и кино Ольга Лерман и режиссер, креативный директор компании Red Pepper Film Иван Соснин, а также юные актеры фильма «Нормальный только я» Артур Новгородцев и Егор Еговцев.

Своими впечатлениями делится педагог МБОУ «Южно-Александровская СОШ №5» (Красноярский край) Ангелина Мисюра: «В акции принимаем участие второй год, поэтому дети с удовольствием пришли на мероприятие, уже зная, что их ждёт что-то интересное. После просмотра видеороликов и фильмов была организована дискуссия. Учащиеся отметили, что такие фильмы несомненно делают нас, а, значит, и наш мир, лучше. А это великолепно!».

Большой отклик среди молодежи нашел фильм «Неошибка», снятый Продюсерским центром «ЛАМПА» совместно с кинокомпанией «Свободное кино». История главного героя, который отстаивает свое мнение несмотря ни на что и своими действиями демонстрирует абсолютную любовь к маме, оказалась жизненной и близкой по смыслам для многих участников.

Фильмотека кинофестиваля насчитывает более 11 000 работ. Фильмы, подобранные для проведения акции в этом году, дали возможность обсудить юным участникам важность теплых отношений в семье, заботу об окружающей среде, примеры истинной инклюзии. Актуальные темы фильмов вдохновили школьников и студентов на живые дискуссии о том, что необходимо оставаться в ресурсе и дарить позитив окружающим. Многие педагоги отметили, что в дальнейшем планируют продолжить использование методологии и контента кинофестиваля «ЛАМПА» в рамках воспитательной работы в образовательных учреждениях.

«​​Воспитание через киноискусство - инновационный и актуальный инструмент для педагога», отмечает педагог МОУ «Лицей №13» Анастасия Корнеенко (Республика Карелия).

Всероссийская акция «Дни доброго кино» завершилась, но продолжается конкурсная программа. К участию в конкурсе приглашаются все желающие от 6 до 18 лет. Среди участников будет разыграна путевка в единственный в России инклюзивный кинолагерь «Новый город «Дружный». Конкурс продлится до 2 мая. Подробнее об условиях в приложении «Тетрадка Дружбы» https://tetradka.org.ru/get-mobile-app/

Организаторы акции: АНО «Вектор Дружбы» при поддержке Министерства культуры Пермского края, АНО «Центр развития кинопроизводства».

Текст – Оргкомитет кинофестиваля «Лампа»,

Фото – Илья ВОЛОХОВ

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