Российская комедия «Грозный папа» покорила индийскую аудиторию

С 25 по 27 августа в Варанаси прошел Russian Film Festival, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Кинопоказы были приурочены к встрече министров культуры стран G20. Индийские зрители увидели фантастическую комедию «Грозный папа», которая по итогам показов привлекла наибольшее количество зрителей, полнометражный мультфильм «Бука. Мое любимое чудище», комедии «Родители строгого режима» и «Я на перемотке!», а также семейный фильм «Чук и Гек. Большое приключение». Показы Russian Film Festival в Варанаси посетили более 1300 человек.

«В этом году мы значительно расширили взаимодействие с киноиндустрией Индии, и конечно, были рады открыть для нашего фестиваля Russian Film Festival новые города этой страны. В прошлом году нас очень тепло приняли в Мумбаи, а сейчас площадкой для проведения фестиваля стал Варанаси, и проведение мероприятия в столь священном для каждого жителя Индии месте, вызывает особые чувства: мы рады привнести часть русской культуры в этот город. Аудитория Варанаси – очень искренняя, эмоциональная, зрители с большим воодушевлением смотрели российские фильмы, с удовольствием делились впечатлениями после показов, и выражали свое теплое отношение не только к российскому кино, но в целом к стране и российскому народу. Всего за три дня зрителями в Варанаси стали более 1300 человек. Отмечу, что большинство зрителей – это молодежь. В числе зрителей были высокие гости, к примеру, мэр Варанаси Ашок Тивари, а также представитель Министерства по делам малого и среднего бизнеса Индии Рита Нилеш Сингх. Также кинопоказы посетили известные кинокритики, журналисты; были и молодые люди, начинающие свою карьеру в киноиндустрии: молодые сценаристы, продюсеры», – рассказывает врио генерального директора РОСКИНО Екатерина Наумова.

Фестиваль российского кино в Варанаси также стал площадкой и для бизнес-диалога. Показы посетили индийские продюсеры, у которых уже есть в разработке совместные проекты с российской стороной. Также на Russian Film Festival в Варанаси специально приехал один из самых известных индийских кинокритиков и экспертов киноиндустрии Комал Нахта. Он высоко оценил перспективы сотрудничества и копродукции с российскими кинематографистами: «Конечно, совместное кинопроизводство не обходится без сложностей, но при правильном подходе, я думаю, эта задача решаема, – отметил Комал Нахта. – Индия все больше выходит на глобальный уровень во всех сферах, и кино не исключение: я не вижу ни одной причины, по которой Россия и Индия не могли бы делать совместные кинопроекты, учитывая наличие соглашения о совместном кинопроизводстве, которое было подписано в 2019 году. Уже есть опыт советско-индийской копродукции, к примеру, фильм «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» и другие. И сейчас самое время вновь поднять тему совместных проектов. Если говорить о жанрах, думаю, на индийском рынке отлично бы сработали мелодрамы, а также экшн-драмы».

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