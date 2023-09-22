Легко доступный в расположении, в 15 минутах от Эйфелевой башни, Paris Expo Porte de Versailles пользуется международной репутацией, здесь часто проходят выставки и ярмарки в совершенно разных направлениях культуры, науки, промышленности и окружающей среды.

Paris Expo Porte de Versailles — это более 210 000 м² выставочной площади, 7 павильонов, включая павильон 6 с его инновационной архитектурой (с зеленой крышей) и Парижский конференц-центр с его 5200 местами!

Именно здесь состоится международная ярмарка искусства Art3F Paris, в которой галерея из России G Gallery представит работы российских художников.

Арт-директор Кристина Ланцова и художник-скульптор Ольга Клапцова познакомят с живописью и скульптурами авторов из разных городов России.

Концептуальная экспозиция A La Russe раскроет новый взгляд на традиции, фольклор, чувства, мысли и философию бытия, которые авторы в совершенно разных техниках,жанрах и материалах продемонстрируют гостям ярмарки.

Арт-куратором коллекции произведений является Екатерина Самитина, чьи авторские картины так же будут представлены на стенде.

Художники: Кристина Жигачева, Светлана Зуева, Екатерина Самитина, Мария Иванова, Анна Бо, Людмила Пономарева, Глеб Скубачевский, Евгения Полюдова, Яна Черепанская, Ирина Пашина, Мария Романова. Скульптор: Ольга Клапцова.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.