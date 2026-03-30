1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Российская Премия Искусств-2026 Евразийского Художественного Союза открывает новые горизонты

Российская Премия Искусств-2026 Евразийского Художественного Союза открывает новые горизонты

евразийский художественный союз открыл новое творческое пространство в Москве
Фото: пресс-служба ЕХС

27 марта в Центре современных искусств «ГОГОЛЬ АРТ» стартовала Российская Премия Искусств 2026. Масштабное событие объединило на одной площадке представителей различных творческих направлений — от театрального искусства и живописи до цифровых инноваций.

Специально для гостей вечера Учебный театр МГТУ-МАСИ (Московской академии современного искусства) представил фрагмент спектакля «Вот она такая она разная… любовь!» по пьесам А.Н. Островского в постановке Заслуженного работника культуры РФ Марии Оссовской.

Особую атмосферу вечеру подарило выступление арт-дуэта NeКуколи (Лия Позднякова и Вадим Мартин), которые представили зрителям авторский взгляд на искусство марионетки как на полноценный художественный язык.

Чувственность мероприятию добавили музыкальные певца Владимира Брилева и оперной певицы, лауреата международных конкурсов Анастасии Шаповаловой.

С приветственными словами к участникам и гостям обратились члены экспертного совета Премии:

  • Федор Фильков, Президент Евразийского Художественного Союза;
  • Григорий Николаевич Гинзбург, Вице-президент Евразийского Художественного Союза, заслуженный искусствовед России, академик;
  • Герой Российской Федерации Владимир Захаров;
  • Алена Август, член РАСО, медиатехнолог, социальный архитектор, креативный продюсер;
  • Раф Сардаров, дизайнер, первый в СССР создавший театр моды;
  • Мария Семенова-Зацарная, заслуженный работник культуры России, руководитель секции «Акварельное искусство» Евразийского Художественного Союза.

Как отметила эксперт Премии Алена Август, искусство сейчас обретает новое звучание: «Творцы находят свой язык рассказа о главном, о жизни, о ценностях, которые делают нас российским народом. Это то, что помогает нам сохранить в себе человека в самых сложных ситуациях в то непростое время, которое сейчас выпало нашей Родине».

Главным событием деловой программы стало объявление о запуске первого в России Цифрового банка искусства в формате NFT. Проект, реализованный в сотрудничестве Евразийского Художественного Союза (ЕХС), платформы Arttap и Сбера, призван стать мостом между традиционным искусством и современными технологиями, позволяя произведениям (живопись, скульптура, инсталляции) обретать «бессмертное цифровое измерение» в пространстве блокчейна.

Организаторы премии — президент ЕХС, заслуженный деятель культуры Федор Фильков и вице-президент ЕХС, заслуженный работник культуры РФ Григорий Гинзбург — отметили важность сохранения культурного наследия и одновременно стремление к инновациям.Одним из самых трогательных моментов вечера стало награждение самой юной участницы профессиональных выставок — художницы Елизаветы Мурашкиной. Федор Фильков вручил ей диплом Национальной книги рекордов России «Реестр Рекордов России», подчеркнув, что талант не знает возраста.

творческий коллектив на открытии
Фото: пресс-служба ЕХС

Выставка Российской Премии Искусств 2026 продолжит свою работу в Центре современных искусств «ГОГОЛЬ АРТ». Ценители искусства могут погрузиться в мир красок, форм и смыслов, представленных художниками из России и зарубежья. В новом пространстве творчества также пройдут мастер-классы и лекции, а 3 апреля в 18:00 начнется торжественная церемония вручения именных медалей «За выдающиеся заслуги в искусстве».

