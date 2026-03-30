Участница «Голоса» Александра Новгородова дала свой первый клубный концерт в Москве

Певица Александра Новгородова, известная под псевдонимом NOVG, дебютировала с концертом в клубе «Орбита». Артистка сделала камерное шоу в формате музыкального стендапа под названием «Рыночные отношения».

Проект был выстроен как концептуальный перформанс, где музыка сочеталась с ироничными наблюдениями о городской жизни. Саша создала целую Вселенную, где за за юношеским бесстрашием, напускным цинизмом и ироничными припевами прячется чувственная душа, которая борется за то, чтобы выжить в большом городе — и не потерять себя.

Выступление посетили представители музыкальной и киноиндустрии, а также поклонники певицы.

Напомним, что в этом году Александра приняла участие в шоу «Голос», где ее наставником стал Владимир Пресняков.